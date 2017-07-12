Компания «МегаФон» выкупит у «ВымпелКома» (бренд «Билайн») 50% акций «Еврoсети», а также возьмет на себя часть долга ретейлера.



При этом «ВымпелКом» получит половину розничных салонов «Евросети», сообщается в материалах «МегаФона».

«На основе договоренности, достигнутой между сторонами, «МегаФон» приобретет у «ВымпелКома» принадлежащую компании долю в размере 50% акций «Евросети» и доведет свою долю владения до 100%. При этом «Евросеть» останется на рынке как операционная компания. «ВымпелКом», в свою очередь, приобретет половину розничных салонов «Евросети», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «МегаФон» и Veon договорились о прекращении совместной деятельности в рамках бизнеса «Евросети».

«Мы благодарны Veon за наше партнерство в сфере развития розницы в течение последних пяти лет. Соглашение позволит «МегаФону» и Veon реализовывать свои независимые розничные стратегии и оптимизировать сеть дистрибуции в России. Сделка позволит «МегаФону» улучшить качество обслуживания наших клиентов. При этом «Евросеть» продолжит развиваться как розничная сеть», — подчеркнул генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.

Соглашение должно быть одобрено регулятором в соответствии с применимыми правилами и условиями. Сделка будет завершена только после соблюдения всех предварительных условий и получения согласования регулирующих органов.

Крупнейшая в России розничная сеть на рынке мобильных и электронных устройств «Евросеть» находится в настоящее время в совместной собственности «ВымпелКома», российского филиала Veon и «МегаФона».