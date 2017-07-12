Многие залоги в банке «Югра» связаны с основным акционером Алексеем Хотиным, его менеджерами и знакомыми, пишет Forbes со ссылкой на данные системы «Контур-Фокус».

В частности, компания «Сургуттранс» Анастасии Макаровой (Макарова управляет активами в недвижимости Хотина) заложила нефтепровод и лесные участки. Сумма кредита неизвестна. Макарова была учредителем и руководителем ряда компаний, которые связаны с Хотиным, — ЗАО «Куб» и ООО «Второе агентство недвижимости».

Другие кредиты в банке тоже могли выдаваться по знакомству или для поддержания отношений. Менеджер Хотина, бывший руководитель компании «Негуснефть» и Sky Property (управляет активами в недвижимости Алексея Хотина) Марк Лапунов взял кредит на синий BMW X6M, а компания «Экипспорт» дочери руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина Анастасия Задорина получила средства под залог десятка швейных машинок, гладильных столов и термопрессов. Компании Хотина и его партнеров ранее поддерживали ее мероприятия.

Кредиты, связанные с нефтяным и строительным бизнесом, были взяты малоизвестными и небольшими компаниями: их брали компании «Южно-Владигорское», «Бурнефть» (заложила буровые установки), «Промдело» и др. В банке «Югра» были заложены не самые лучшие бизнес-центры империи Хотина — БЦ East Gate (53 тыс. кв. м), «Технопарк-Синтез» (12 тыс. кв. м), Au-room (20 тыс. кв. м). Наиболее качественные объекты Хотина были заложены в Альфа-Банке, ВТБ, Сбербанке и Россельхозбанке. Информации о серьезных кредитах «Югры», выданных крупным и понятным заемщикам, в базе данных «Контур-Фокуса» нет.

Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что в банке была высокая концентрация кредитов на собственников. «Большая часть кредитного портфеля шла на финансирование бизнеса собственников. Мы думаем, банк обходил с помощью схем ограничение риска на собственников (не более 25% от капитала в рамках норматива ЦБ; у «Югры» на 1 июня, по данным отчетности, собственных средств было на 50 млрд рублей. — Банки.ру). Но это нужно не только предположить, но еще и доказать», — подчеркнул он.

По оценкам директора по банковским рейтингам RAEX Станислава Волкова («Югра» отказался от участия в рейтинге этого агентства), кредиты связанным сторонам в середине 2015 года составляли около трети портфеля банка. «В основном это компании, сдающие недвижимость в аренду, и нефтяной сектор, — говорит Волков. — Сам банк этого не признает».

Доля связанных c владельцами банка кредитов может сильно удивить регулятора, отмечает издание.