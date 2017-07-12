Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам не вышла из «красной зоны»

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду июня составила 7,453%, как и за вторую декаду прошедшего месяца. Такие данные мониторинга за июнь 2017 года опубликовал Центробанк РФ в среду, 12 июля.

Таким образом, ставка осталась на минимальном уровне за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года).

Напомним, что на заседании 16 июня Банк России уменьшил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта: с 9,25% до 9% годовых. Ранее в текущем году ЦБ уже два раза снижал ставку: в конце марта с 10% до 9,75% и в конце апреля еще на 0,5 п. п. до 9,25%.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам была в конце декабря 2014 года после резкого повышения ключевой ставки Центробанком (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят: Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), ставка отчислений в ФСВ с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против прежних 0,1% расчетной базы).

При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%. Со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки были увеличены до 50% и 200% базовой ставки соответственно, а с IV квартала 2016-го повышенная дополнительная ставка равнялась 300% базовой.

В начале октября 2016 года совет директоров Агентства по страхованию вкладов принял решение увеличить повышенную дополнительную ставку страховых взносов в ФСВ с I квартала 2017 года до 400% базовой ставки, а со II квартала 2017-го — до максимально допустимых 500% базовой ставки.

Установленные Центробанком ориентиры по ставкам на июнь были следующие: базовая доходность рублевых депозитов до востребования — 7,249%, на срок до 90 дней — 8,797%, от 91 до 180 дней — 8,865%, от 181 дня до года — 9,256%, свыше года — 9,035%.



Кроме того, ЦБ уже определил базовую доходность вкладов, служащую ориентиром на июль 2017 года.