В «Русском Стандарте» может существенно измениться концепция бизнеса: офисная сеть в Москве и других крупных городах будет заметно сокращена, а основная часть операций перейдет в онлайн. Офисы оставят главным образом для региональных клиентов, которые еще не привыкли к дистанционным услугам, и то на время, пишет «Коммерсант».

«Над сменой модели банк работает уже несколько лет, но пришла пора радикальных решений: новая концепция вскоре будет представлена на утверждение акционеру (Рустаму Тарико. — Прим. ред.)», — рассказал газете один из источников, знакомых с планами руководства банка.

Банку удалось сохранить бизнес во многом благодаря сокращению издержек после кризисных событий 2014—2015 годов, когда стали явными закредитованность населения, падение доходов от основной деятельности «Русского Стандарта» — продажи кредитных карт, рост просрочки, указывает один из собеседников газеты. Действительно, получив рекордный убыток по международным стандартам отчетности (МСФО) в первом полугодии 2015 года (22 млрд рублей), «Русский Стандарт» принял экстренные меры по оптимизации бизнеса, в частности более чем вдвое сократил персонал. К 1 января 2016 года банк более чем вдвое сократил офисную сеть и все филиалы. Если в начале 2014 года портфель кредитных карт «Русского Стандарта», основного продукта банка, по данным Frank Research Group, составлял 185 млрд рублей, то сейчас — вдвое меньше.

Казалось бы, путь в онлайн для карточного «Русского Стандарта» логичен и может вернуть его к росту. По мнению аналитика АКРА Александра Проклова, безусловно, необходимо «отшлифовать» IT-систему, работу с курьерами и банками-партнерами, что сложно сделать эффективно за короткий срок. «Традиционный карточный бизнес уже не приносит прежней маржи, а банку надо развиваться, — комментирует он. — Пример Тинькофф Банка (изначально работал с клиентами дистанционно, без офисов. — Прим. ред.), который выигрывает по прибыли у других розничных банков, говорит о том, что онлайн — верный путь, хотя и далеко не простой».

Однако препятствием на пути к онлайн-модели может стать, по словам источников газеты, сам акционер банка Рустам Тарико. «Он опасается, что, основательно уйдя в онлайн, банк еще больше утратит свои позиции и станет незаметным на фоне других, более ярких игроков», — пояснил один из собеседников. Именно поэтому решение о смене модели банка до сих пор не принято. «Отделения банка являются одним из основных каналов коммуникации с клиентами, — сообщили изданию в пресс-службе «Русского Стандарта». — Более того, в рамках развития сети отделений банк открывает новые офисы».