Набиуллина: «Мы готовы как с юридической точки зрения, так и с точки зрения организации работы к использованию нового механизма санации»

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила о готовности нового механизма санации банковского сектора. Об этом она сообщила в ходе Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

«Мы готовы как с юридической точки зрения, так и с точки зрения организации работы к использованию нового механизма санации. По мере очищения рынка мы надеемся, что будет больше случаев, когда целесообразнее будет попытаться восстановить платежеспособность банка, а не отзывать у него лицензию», — рассказала она.

Набиуллина отметила, что после того, как большая часть пути по оздоровлению банков будет пройдена, ЦБ возьмется за развитие и стимулирование банковской системы.

В мае был принят закон о создании фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), формируемого за счет средств Банка России для финансирования санации банков в рамках мероприятий по предупреждению их банкротства. Закон предполагает создание ФКБС из денежных средств ЦБ и управляющей компании, которая будет действовать от имени регулятора, в том числе принимать меры по предупреждению банкротства и урегулированию обязательств санируемых банков, осуществлять инвестиции в их капитал. По завершении санации предполагается продажа банков новому владельцу на проводимом Центробанком открытом аукционе.



«Фонд консолидации — это обособленный набор счетов на балансе Банка России. Решение совета директоров ЦБ по определению отдельных наборов счетов на балансе Банка России было принято 18 мая и утверждено Национальным финансовым советом 26 мая, так что уже можно говорить о создании фонда консолидации банковского сектора», — отметил зампред Банка России Василий Поздышев.

Сейчас на счетах фонда нет выделенных средств, они будут зачислены по решению ЦБ при первом решении о санации. Центробанк предполагает, что речь пойдет о новых санациях, уточнил Поздышев. По его словам, штат управляющей компании фонда планируется небольшой — около 25 человек.