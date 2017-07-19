Холостые мужчины с высшим образованием, постоянной работой и ежемесячным заработком около 37 тыс. рублей являются самыми частыми пользователями сервисов онлайн-займов. Об этом говорится в исследовании компании MoneyMan, которая представила портрет клиента сервисов альтернативного кредитования. Для этого были изучены характеристики заемщиков: пол, возраст, семейное положение, тип занятости, образование, заработная плата.



Онлайн-займами чаще пользуются одинокие люди, никогда не состоявшие в браке или находящиеся в разводе, — они получили 51% займов. Однако в 2017 году активнее стали и люди, находящиеся в гражданском или официальном браке. За период их доля выросла на 2 процентных пункта и составила 49%.

Среди заемщиков 3,9% обладают редкими профессиями. Например, встречались такие профессии, как бармен и массажист. Из «строительных профессий» выделились печник и арматурщик. Больше всего специалистов удивили профессии парфюмера, стеклодува и гринкипера. Последняя профессия включает в себя обязанности по поддержанию полей для гольфа и футбола в надлежащем состоянии.

Также займами пользуются сотрудники, чья работа напрямую связана с финансами и правом. В 2017 году доля таких заемщиков составляет 16%, что на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее. В их число входят сотрудники из экономических и юридических отделов компаний. Лица, обладающие знаниями в области кредитных отношений, тоже активно берут онлайн-займы, предварительно оценив связанные с ними риски.

Наемные работники берут займы чаще всех: в 2017 году их доля составила 72%. В 2016 году значение было примерно то же — 74%. Активнее пользоваться займами стали предприниматели из малого бизнеса: за период доля таких клиентов увеличилась на 3 п.п. и составила 23%.

Доход 25% опрошенных находится в пределах 20—30 тыс. рублей в месяц. Еще четверть клиентов зарабатывает в пределах 30—40 тыс. Более 55 тыс. зарабатывает 15,1% заемщиков, при этом из них 1,8% зарабатывает более 150 тыс. рублей.

«Доход выше среднего дает клиенту мысленную гарантию, уверенность, что деньги он сможет быстро вернуть. Либо он рассчитывает успеть дойти за это время до нормального банка, подать заявку на кредит наличными уже под внятный, более-менее разумный годовой процент. Либо оформить кредитную карту на банковских условиях, по которой имеется льготный период от 60 до 100 дней, что в дальнейшем поможет отсрочить текущие платежи «живыми» деньгами и также сэкономить на оплату онлайн-займа. Другое дело, что в реальности клиент, каким бы расчетливым он ни был, далеко не всегда предвидит свои возможности, и в этом случае он может с таким быстрым займом попасть на выплату весьма высоких процентов», — комментирует шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.



Клиенты с дипломом о высшем образовании составляют 54% всех заемщиков, при этом 5,4% из них получили ученую степень. Также 17% клиентов не закончили обучение в вузе.

«Исходя из полученных во время исследования данных, можно сделать вывод о проникновении альтернативных займов во все области деятельности людей. Онлайн-займами пользуются как подкованные в данном вопросе экономисты и юристы, так и продавцы, учителя, строители, программисты и представители множества других профессий. Клиентами онлайн-сервисов являются обычные граждане, а не безработные или неформалы. Это говорит о том, что люди стали лучше разбираться в финансовых инструментах и теперь грамотно используют их в жизни, когда это необходимо», — отметил генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин.

Большинство клиентов — мужчины. В 2017-м и 2016-м их доля в числе заемщиков составила 60% и 58% соответственно. При этом чаще остальных онлайн-займами пользуются молодые люди в возрасте 18—30 лет. В 2016-м на таких клиентов пришлось 48% договоров, а к 2017 году они стали более активны и получили 56% всех выданных займов.

«Загадки в том, что холостые мужчины с высшим образованием и стабильным средним доходом являются основными пользователями онлайн-займов, нет. Это большая часть экономически активного населения, которая еще не обременена семейными обязанностями. Кроме того, можно также предположить, что это, скорее всего, молодые люди, для которых операции онлайн являются нормой», — прокомментировал аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Люди старше 50 лет пользуются онлайн-займами меньше остальных групп, и их доля постепенно снижается. В 2016 году такие клиенты заключали 7% договоров, а в 2017-м — 6%. Однако абсолютные значения этой возрастной группы растут. Это объясняется тем, что постепенно старшее поколение обучается онлайн-технологиям и активно пользуется ими в Интернете. Например, популярны среди этой категории сервисы онлайн-банкинга и портал госуслуг.

Микрозаймами пользуются обычные граждане, нуждающиеся в срочной финансовой поддержке. Они имеют возможность брать кредиты в банках, но пользуются услугами небанковского кредитования, потому что деньги на срочные нужды в онлайн-компаниях можно получить в течение 15 минут на собственную банковскую карту или интернет-кошелек.

«Российский рынок онлайн-кредитования только начинает напоминать о демографических тенденциях, прекрасно знакомых по зарубежным аналогам. У молодых людей много насущных задач, которые диктуются планами на жизнь. Молодой семье легче получить привлекательную ставку по ипотеке, и во многих случаях сообразно возрасту определяются ставки автокредита», — считает глава аналитического департамента «Golden Hills КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru