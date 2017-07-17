Активы российского банковского сектора за первое полугодие 2017 года увеличились на 2,2%, объем кредитов экономике — на 1,8%, в том числе кредитование нефинансовых организаций — на 1%, сообщает в понедельник Банк России.

Как уточняется, более энергично росла розничная составляющая кредитования: объем кредитов физическим лицам вырос на 3,8% до 11,2 трлн рублей. В этом сегменте помимо устойчиво растущего ипотечного кредитования продолжился наметившийся в последние месяцы умеренный рост портфеля необеспеченных потребительских ссуд, указывают в ЦБ.

Там поясняют, что восстановление кредитования поддерживалось в том числе некоторым снижением ставок.

Прибыль банков по итогам полугодия достигла 770 млрд рублей. «Продолжился рост рентабельности банковского бизнеса», — констатируют в ЦБ, напоминая, что результат первого полугодия 2016 года был более чем вдвое ниже (по действовавшим на 1 июля 2016-го банкам — 360 млрд рублей).

В статистике за июнь 2017 года выделяются прирост вкладов населения на 1,6% и одновременно сокращение объема депозитов и средств на счетах организаций на 1,2%, обращает внимание регулятор. Также повысилось качество ссудного портфеля: удельный вес просроченной задолженности в корпоративном сегменте снизился за месяц с 6,6% до 6,5%, а в розничном — с 8,1% до 7,8%.



Подробно тенденции развития банковского сектора раскрываются в информационно-аналитическом материале Центробанка «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в июне 2017 года» .