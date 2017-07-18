Экс-предправления «Русского Стандарта» Дмитрий Левин стал исполнительным директором банка «Восточный» и будет развивать его бизнес после объединения с «Юниаструмом». Банк недавно реструктурировал часть долгов, чтобы пополнить капитал, а в таких условиях Левин умеет работать, пишут «Ведомости».

«В мои обязанности входит развитие бизнеса банка, который сильно вырос после объединения «Восточного» и «Юниаструма», — сказал Левин изданию. — О дальнейших планах говорить рано, все будет зависеть от решения совета директоров и Центробанка».



Между тем в дальнейшем Левин может стать первым зампредом правления банка, рассказали газете два человека, близких к «Восточному», и знакомый Левина. Перспективы Левина на новом рабочем месте предправления «Восточного» Алексей Кордичев обсуждать не стал, как и то, согласована ли его кандидатура с ЦБ.

«Назначение временное, до утверждения позиции в ЦБ», — уверяет человек, близкий к банку. Исполнительный директор не входит в правление: такой должности нет в положении о правлении, а в сведениях о руководстве банка также нет информации о Левине. Сейчас он входит только в список совета директоров, где и указана его новая должность.

Левин работал в «Русском Стандарте», специализирующемся на необеспеченном розничном кредитовании, с момента его основания в 1999 году. В 2001-м он стал его предправления и работал в этой должности почти 15 лет — до весны 2016 года. Левин ушел из «Русского Стандарта» на фоне убытков банка, которому приходилось создавать масштабные резервы по кредитам, что грозило потерей капитала.

СМИ: «Русский Стандарт» покидают ключевые менеджеры Банк «Русский Стандарт» покидает первый зампред правления Владимир Пышный, проработавший в банке с момента его основания в 1999 году. Кроме того, из банка может уйти Дмитрий Левин, который возглавил банк в 2001 году и с тех пор занимал пост председателя правления. Основной акционер банка Рустам Тарико недоволен работой текущей команды банка, пишет «Коммерсант».

Оставив должность предправления «Русского Стандарта», Левин некоторое время был в его совете директоров. Осенью 2016 года СМИ сообщали, что Левин может стать предправления Росгосстрах Банка, в который он впоследствии действительно пришел, но лишь на должность управляющего директора, а вскоре покинул. «Тогда нам представляли Левина как предправления», — вспоминает контрагент банка, считая, что его уход мог быть связан с объединением «Росгосстраха» и «Открытия».

В конце января 2017 года к «Восточному» был присоединен Юниаструм Банк, основные акционеры объединенного банка — фонды под управлением Baring Vostok (51,6%) и Артем Аветисян (32%). Объединению предшествовала проверка ЦБ в конце 2016 года. С начала года «Восточный» получил убыток в 1,7 млрд рублей (данные по РСБУ), за прошлый год банк потерял 4,1 млрд рублей.