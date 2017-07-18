Экс-предправления «Русского Стандарта» Дмитрий Левин стал исполнительным директором банка «Восточный» и будет развивать его бизнес после объединения с «Юниаструмом». Банк недавно реструктурировал часть долгов, чтобы пополнить капитал, а в таких условиях Левин умеет работать, пишут «Ведомости».
«В мои обязанности входит развитие бизнеса банка, который сильно вырос после объединения «Восточного» и «Юниаструма», — сказал Левин изданию. — О дальнейших планах говорить рано, все будет зависеть от решения совета директоров и Центробанка».
Между тем в дальнейшем Левин может стать первым зампредом правления банка, рассказали газете два человека, близких к «Восточному», и знакомый Левина. Перспективы Левина на новом рабочем месте предправления «Восточного» Алексей Кордичев обсуждать не стал, как и то, согласована ли его кандидатура с ЦБ.
«Назначение временное, до утверждения позиции в ЦБ», — уверяет человек, близкий к банку. Исполнительный директор не входит в правление: такой должности нет в положении о правлении, а в сведениях о руководстве банка также нет информации о Левине. Сейчас он входит только в список совета директоров, где и указана его новая должность.
Левин работал в «Русском Стандарте», специализирующемся на необеспеченном розничном кредитовании, с момента его основания в 1999 году. В 2001-м он стал его предправления и работал в этой должности почти 15 лет — до весны 2016 года. Левин ушел из «Русского Стандарта» на фоне убытков банка, которому приходилось создавать масштабные резервы по кредитам, что грозило потерей капитала.
Банк «Русский Стандарт» покидает первый зампред правления Владимир Пышный, проработавший в банке с момента его основания в 1999 году. Кроме того, из банка может уйти Дмитрий Левин, который возглавил банк в 2001 году и с тех пор занимал пост председателя правления. Основной акционер банка Рустам Тарико недоволен работой текущей команды банка, пишет «Коммерсант».
Оставив должность предправления «Русского Стандарта», Левин некоторое время был в его совете директоров. Осенью 2016 года СМИ сообщали, что Левин может стать предправления Росгосстрах Банка, в который он впоследствии действительно пришел, но лишь на должность управляющего директора, а вскоре покинул. «Тогда нам представляли Левина как предправления», — вспоминает контрагент банка, считая, что его уход мог быть связан с объединением «Росгосстраха» и «Открытия».
В конце января 2017 года к «Восточному» был присоединен Юниаструм Банк, основные акционеры объединенного банка — фонды под управлением Baring Vostok (51,6%) и Артем Аветисян (32%). Объединению предшествовала проверка ЦБ в конце 2016 года. С начала года «Восточный» получил убыток в 1,7 млрд рублей (данные по РСБУ), за прошлый год банк потерял 4,1 млрд рублей.
Банк России уведомляет о начале процедуры реорганизации Восточного Экспресс Банка в форме присоединения к нему Юниаструм Банка, сообщили в пресс-службе регулятора.