Председатель Банка России Эльвира Набиуллина приняла решение о кадровых назначениях в руководстве регулятора и изменениях в распределении обязанностей между заместителями председателя Банка России, сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению на сайте регулятора, первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский принял решение покинуть свой пост с 1 сентября 2017 года по собственному желанию. На его место назначена заместитель председателя Ольга Скоробогатова, она вступит в должность с 1 сентября.

«Она будет курировать департамент национальной платежной системы, департамент информационных технологий, департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов, департамент наличного денежного обращения, а также Росинкас», — отмечается в сообщении ЦБ.

Напомним, в понедельник, 17 июля, крупнейшие банки России (Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Бинбанк и «ФК Открытие») объявили о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ). В совместном заявлении кредитные организации сообщили, что «вынуждены констатировать, что в последние годы эффективность деятельности ассоциации неуклонно снижается». В документе указано, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации Гарегин Тосунян, «который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами». Президент ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков во вторник заявил, что решение о создании новой банковской ассоциации на базе Ассоциации региональных банков будет принято в сентябре. По его словам, на пост главы новой банковской ассоциации может быть рассмотрена кандидатура первого зампреда ЦБ Георгия Лунтовского.



В сообщении также говорится о других перестановках. Так, директор департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Руслан Вестеровский переходит на должность заместителя председателя Банка России и будет курировать деятельность департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, главного управления недвижимости, департамента экспертизы, методологии и контроля закупок.

Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин будет курировать департамент финансового мониторинга и валютного контроля, главное управление безопасности и защиты информации, межрегиональный центр безопасности Банка России.

Главный бухгалтер — директор департамента бухгалтерского учета и отчетности Андрей Кружалов будет курировать операционный департамент, финансовый департамент и департамент полевых учреждений. Зампред Банка России Виктор Берестовой будет курировать административный департамент.