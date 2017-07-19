По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации

Значения обязательных нормативов в июне нарушили 15 банков. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России.



Московский Темпбанк в июне на протяжении 21 дня нарушал норматив достаточности основного капитала (Н1.2), норматив текущей ликвидности (Н3) и норматив долгосрочной ликвидности (Н4). Кроме того, в июне банком не выполнялись нормативы достаточности капитала: норматив достаточности собственных средств (Н1.0) — два дня, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — один день. Напомним, что в начале апреля ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца.

Екатеринбургский Уралтрансбанк на протяжении 21 дня не выполнял норматив достаточности основного капитала (Н1.2). Отметим, что банк становится нарушителем нормативов четвертый раз подряд. На начало нового месяца значение норматива (Н1.2) по-прежнему находилось ниже установленного регулятором минимума в 6% и составляло 4,69%. Значение достаточности основного капитала (Н1) на начало июня приблизилось к минимально установленному порогу и составило 8,097% (при минимуме в 8%). Кроме того, на протяжении 13 дней значение норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) находилось ниже триггерного уровня в 5,125%. В начале июня Fitch Ratings понизило Уралтрансбанку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента с уровня «B-» до «CCC» и поместило рейтинг под наблюдение с возможностью дальнейшего понижения.

Московский ЯР-Банк на протяжении 20 дней не выполнял норматив текущей ликвидности (Н3). Банк становится нарушителем данного норматива третий месяц подряд. Отметим, что на начало нового месяца значение норматива превысило минимально установленное регулятором значение в 50%, составив на 1 июля 50,209%. Все остальные обязательные нормативы выполнялись банком с избыточным запасом.

В список нарушителей обязательных нормативов Банка России в июне, помимо вышеперечисленных кредитных организаций, также вошли: Социнвестбанк, самарский банк «Солидарность», Газэнергобанк, ВУЗ-Банк, Инвестторгбанк, Вокбанк, Московский Областной Банк, «Экспресс-Волга», Финанс Бизнес Банк, банк «Таврический», а также Крайинвестбанк и НБ «Траст».

Кредитные организации Спурт Банк (был нарушителем нормативов в апреле), Экономбанк, Автовазбанк, банк «Советский», Тимер Банк, Мидзухо Банк, Банк оф Токио-Мицубиси, Дж. П. Морган Банк и банк «Центр Международных Расчетов» полностью не раскрыли данные своей отчетности.

Рост Банк и Балтийский Банк не раскрыли данные 123-й (расчет собственных средств) и 135-й (информация об обязательных нормативах) форм. При этом отдельно только 123-ю форму не раскрыли следующие кредитные организации: «Уралфинанс», Банк ПТБ и Русский Торговый Банк.

По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.