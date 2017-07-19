«Дыра» в капитале банка «Советский», оздоровлением которого занимался Татфондбанк, разрослась с 7,5 млрд до 35 млрд рублей. Это связано с тем, что около 28 млрд рублей активов «Советского» приходилось на материнский Татфондбанк, а после того как ЦБ отозвал у него лицензию, эти деньги стали фактически невозвратными и активы требуют 100-процентного резервирования, пишут «Ведомости».

Татфондбанк купил 99,99% акций санируемого банка «Советский» в марте 2016 года, банк к тому моменту уже год санировал опорный банк АСВ — «Российский Капитал». Почти сразу с начала санации Татфондбанк получил от «Советского» межбанковский кредит (МБК) на 14,6 млрд рублей.

Выдачу этого кредита оспаривали бывшие владельцы «Советского». По иску Александра Теплякова, владевшего до санации 17% акций питерского банка (после — менее 0,01%), Арбитражный суд Санкт-Петербурга, а затем и апелляционная инстанция признали выдачу кредита недействительной и обязали Татфондбанк вернуть «Советскому» деньги. Суд помимо прочего указал, что сделка была нерыночной, проценты не выплачивались, заемщик вел «стабильно убыточную деятельность», а само размещение МБК в Татфондбанке не имело положительного эффекта для санируемого банка-кредитора (его финансовые показатели ухудшились).

Кроме того, «Советский» вложил 3,5 млрд рублей в облигации Татфондбанка и под его гарантии выдавал МБК Интехбанку («дочка» Татфондбанка, лицензия отозвана 3 марта).

Из отчетности «Советского» на 1 февраля следует, что отрицательный капитал составляет 19 млрд рублей, с декабря 2016 года банк публикует ее в сокращенном виде.

«Практически все эти средства (18,6 млрд рублей) — кредит, выданный Татфондбанку», — напоминает представитель бывших владельцев, а ныне миноритариев «Советского» Алла Герасимова. По ее словам, сложно понять причины резко выросшей «дыры» во II квартале, так как опубликованной отчетности еще не было. Банк же в настоящий момент скрывает отчетность: отказался от ежемесячного раскрытия на сайте ЦБ и прячет квартальную, отмечает она.

«Могу только предположить, что отчасти «дыра» растет из-за накопленных процентов по невыплаченному МБК», — указывает Герасимова.

С тем, что основная причина «дыры» — кредит Татфондбанку (в размере около 18 млрд рублей), согласен и аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков. По его словам, оставшаяся часть могла быть связана с действиями акционеров, которые управляли банком до санации.