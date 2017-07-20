Россияне теперь могут оплачивать покупки на китайской онлайн-площадке «AliExpress Молл» картами национальной платежной системы «Мир». Платежи обеспечивает «Яндекс.Касса».

«Мы постоянно работаем над улучшением покупательского опыта, и возможность приема оплаты с помощью карт «Мир» станет отличным дополнением для наших пользователей», — говорит руководитель по развитию финансовых и платежных сервисов AliExpress Дарья Зайцева.



«Оплата товаров и услуг в Интернете становится все более популярной в нашей стране. Например, если за май 2016 года россияне совершили онлайн 39,2 миллиона операций, то за май текущего года — почти вдвое больше (69,4 миллиона платежей). AliExpress входит в число любимых у россиян международных онлайн-площадок, где они ежедневно совершают тысячи покупок. Поэтому для нас особенно важно обеспечить держателям национальных платежных карт «Мир» возможность оплаты на сайте одного из мировых лидеров интернет-торговли», — говорит коммерческий директор АО «НСПК», оператора платежной системы «Мир», Сергей Радченков.

НСПК и глобальная площадка розничной торговли AliExpress подписали протокол о взаимодействии в апреле 2016 года.



«AliExpress Молл» — это сервис, который создан специально для российских покупателей. На нем можно заказывать китайские товары с быстрой доставкой со склада в РФ. За год средний чек за покупки на AliExpress, которые россияне оплачивают с помощью «Яндекс.Кассы», вырос более чем на 15%. На других китайских онлайн-площадках, подключенных к «Яндекс.Кассе», этот показатель не изменился и составляет 396 рублей.



«Яндекс.Касса» предложила компаниям прием оплаты с карт «Мир» в ноябре 2016 года.

«Мир» — российская национальная платежная система. Ее участниками являются 386 банков, из которых 114 выпускают карты «Мир». С их помощью можно платить как в России, так и за ее пределами. За границей карты принимаются через кобейджинговые программы с международными платежными системами. Уже выпущены карты «Мир»-Maestro, «Мир»-JCB и «Мир»-Union Pay, подписано соглашение о выпуске «Мир»-AmEx. В настоящее время выпущено более 11 млн карт «Мир».

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru