Банк России с 20 июля 2017 года отзывает лицензию на осуществление банковских операций у столичного Межтопэнергобанка (регистрационный номер 2956). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — говорится в релизе.

По данным ЦБ, «Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления требуемой информации в уполномоченный орган».

Банк России неоднократно применял в отношении Межтопэнергобанка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения, указывается в сообщении.

Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов, отмечают в ЦБ.

Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточного денежного потока, Межтопэнергобанк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. «В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у ПАО «Межтопэнергобанк» лицензии на осуществление банковских операций», — заключают в Центробанке.

В Межтопэнергобанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.



Межтопэнергобанк — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем: предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.