Генпрокуратура 20 июля вызвала для объяснений представителей Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и главу временной администрации банка «Югра» Дмитрия Онегина, пишет «Коммерсант» со ссылкой на телефонограмму.

«В соответствии со статьей 6 ФЗ «О прокуратуре РФ» в связи с проводимой Генеральной прокуратурой РФ проверкой исполнения законодательства о банках и банковской деятельности прошу к 11 часам 20 июля направить в Генеральную прокуратуру представителей госкорпорации и руководителя временной администрации», — говорится в документе.

В Генпрокуратуре и АСВ не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

Этот вызов последовал за вчерашним направлением Генпрокуратуры двух протестов в адрес ЦБ относительно действий регулятора в отношении банка «Югра» (временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов были объявлены 10 июля). Как следует из документов ГП, прокуроры категорически не согласны с законностью действий ЦБ, ссылаясь на отсутствие оснований для таких действий, установленных законом «О банкротстве». Прокуроры требовали оперативно отреагировать на свой запрос, а до тех пор отменить приказ о введении временной администрации и приостановить выплаты по вкладам банка (назначенные на сегодня).

После предписаний ГП агентство срочно направило пяти банкам-агентам письма о приостановлении выплат (планируется, что выплаты в размере 173 млрд рублей получат 260 тыс. вкладчиков), сообщили изданию в банках-агентах. Однако после этого поздно вечером — в 22:33 — АСВ разослало СМИ официальный комментарий о том, что выплаты начнутся в плановом порядке.

«Вечером после протеста Генпрокуратуры ЦБ и АСВ решили выплаты приостановить, — рассказал сегодня глава ВТБ 24 (один из банков-агентов по выплатам) Михаил Задорнов. — Мы провели консультации — они продолжались вплоть до полуночи вчера, и окончательное решение ЦБ и АСВ — выплаты сегодня начать». С моей точки зрения, это было единственное возможное решение по одной простой причине, добавил он.

Задорнов прокомментировал реакцию ЦБ на требование Генпрокуратуры по «Югре» Решение Банка России не выполнять «протест» Генпрокуратуры, в рамках которого ведомство потребовало вывести временную администрацию из банка «Югра» и приостановить страховые выплаты вкладчикам банка, — единственно верное и не может быть отменено. Такое мнение выразил президент — председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов.

Тем не менее не все банки вовремя начали выплаты, клиенты жаловались на перебои с получением денег в отделениях Сбербанка, в частности в Новосибирске и Красноярске.