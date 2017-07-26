Палата представителей США одобрила законопроект, который усиливает санкции в отношении физических лиц и отдельных отраслей российской экономики.

Обсуждение билля продолжалось 10 дней — с 12 по 22 июля. Итоговый документ был согласован палатой представителей и сенатом. Он оказался не таким жестким, как его изначальная версия, и включил несколько поправок, которые пролоббировали Белый дом и американские нефтегазовые компании.



За него проголосовали 388 членов палаты, против высказались только два.

Законопроект оформлен не отдельным документом, а пакетом, включающим также ограничительные меры против Ирана и Северной Кореи.

На следующем этапе законопроект вернется в сенат, где представители обеих партий уже поддержали изменения в документе, одобренном ими 15 июня с процедурными нарушениями. Тогда за него проголосовали 98 из 100 сенаторов. Сроки нового сенатского голосования еще не определены. Санкции призваны наказать Россию «за нарушение территориальной целостности Украины и Крыма, наглые кибератаки и вмешательство в американские президентские выборы, а также продолжающуюся агрессию в Сирии», отмечали американские сенаторы в анонсе законопроекта.

​Трамп не станет отменять антироссийские санкции Президент США Дональд Трамп не будет отменять санкции против России, Ирана и Северной Кореи. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.



В частности, документ предусматривает ужесточение ограничений на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Если такие ограничения действовали в отношении проектов «Газпром нефти», «Газпрома», «Сургутнефтегаза», «Роснефти» или «ЛУКОЙЛа», то сейчас его предложили распространить на все проекты, в которых одна из этих пяти компаний владеет «существенной неконтролирующей долей» — от 33%. Запрет также коснется поставок американских товаров и технологий для «новых» нефтяных проектов на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Иными словами, действующие на момент вступления закона в силу проекты не будут подпадать под ограничения.

Кроме того, он призван наказать причастных к кибератакам на физических лиц и учреждения США. Таким лицам будет закрыт въезд в США, открытые визы аннулированы, а активы заморожены. Санкции могут быть также введены против учреждений, которые контролируются или принадлежат лицам или компаниям под санкциями. Ограничительные меры можно будет ввести спустя 60 дней после подписания законопроекта. Документ предполагает также заморозку активов тех, кто нарушает режим ограничительных мер и совершает запрещенные сделки с российскими компаниями под санкциями. Они будут распространены на детей, супругов, родителей, братьев и сестер тех, кого уличат в нарушениях. Документ вводит ограничительные меры в отношении всех причастных к нарушению прав человека на «оккупированных Россией территориях».

Новые санкции среди прочего направлены на ограничение сделок с участием российских военных учреждений и специальных структур и сделок в сфере трубопроводного экспорта энергоресурсов. К числу таких санкций законодатели отнесли: запрет на доступ к кредитам или гарантиям Экспортно-импортного банка США, государственного учреждения, оказывающего поддержку американским экспортерам; ограничения на кредиты от американских финансовых организаций; запрет на получение госконтрактов; блокирование банковских или валютных трансакций, а также сделок с имуществом; отказ инвестировать в акции или облигации учреждения под санкциями; экстрадиция сотрудников компаний из США. Санкции, которые относятся к взаимодействию с российскими спецслужбами, коснутся физических и юридических лиц (включая иностранные), совершающих «существенные трансакции» с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ), Федеральной службой безопасности (ФСБ) и другими государственными органами, отвечающими за разведку или оборону. Законопроект запрещает вкладывать средства в российские проекты по трубопроводному экспорту энергоресурсов, а также предоставлять для них товары, услуги и технологии, стоимость которой в отдельности превышает 1 млн долларов или их агрегированная стоимость превосходит 5 млн долларов в течение одного года.

Палаты конгресса США достигли соглашения по новым антироссийским санкциям Обе палаты конгресса США — палата представителей и сенат достигли соглашения по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана, сообщает CNN со ссылкой на заявление лидера сенатского меньшинства сенатора-демократа Чака Шумера.

Документ предусматривает запрет на участие в приватизационных сделках с российским госимуществом, если объем инвестиций при таких сделках превышает 10 млн долларов в год и способствует незаконному обогащению чиновников, их приближенных или родственников. Законопроект также предусматривает санкции против российских финансовых учреждений и их сотрудников, которые помогают президенту Сирии Башару Асаду получать или разрабатывать оружие массового поражения, ракетный потенциал или иное оружие. Активы таких лиц будут заморожены, действующие американские визы — аннулированы, а въезд в США — закрыт.

Законопроект предусматривает выделение 250 млн долларов на финансовые 2018 и 2019 годы специальному фонду по противодействию российскому влиянию. Средства среди прочего предназначены для обеспечения защиты от кибератак критической инфраструктуры и избирательных систем отдельных стран, а также на борьбу с коррупцией и укрепление правовых институтов. Претендовать на финансовую помощь смогут страны — члены НАТО или ЕС, подверженные российскому влиянию и испытывающие нехватку средств для ответа на российскую агрессию. Обратиться за этой помощью также смогут Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Македония, Молдавия, Косово, Сербия и Украина.

Документ также предполагает запуск пилотной программы для американских дипломатов, в рамках которой они пройдут серию курсов для работы в странах, подверженных российскому влиянию: борьба с коррупцией, укрепление верховенства права и построение гражданского общества, создание медиаорганизаций и некоммерческих организаций (НКО).

Ранее данный законопроект подверг критике госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Против него выступали также крупнейшие американские компании и предприятия. Также законопроект вызвал беспокойство ЕС, поскольку, по мнению блока, может затронуть интересы европейских стран.