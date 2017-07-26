Риск усиления инфляционных ожиданий на фоне ускорения инфляции в последние месяцы, нестабильность на нефтяном и валютном рынках, а также угроза введения новых санкций со стороны США побудят Банк России взять паузу в понижении ключевой ставки на заседании 28 июля, считают подавляющее большинство банковских аналитиков, опрошенных Банки.ру. Часть из них рассматривает вопрос о пересмотре прогноза по ставке к концу года в сторону повышения.

Главный риск — инфляция

Сохранение ставки на уровне 9% прогнозируют 18 из 20 респондентов. С их точки зрения, на решение Банка России повлияют главным образом изменение динамики инфляции (замедление роста потребительских цен, наблюдаемое с лета прошлого года, в мае прекратилось за счет исчерпания эффектов укрепления рубля и хорошего прошлогоднего урожая, с мая инфляция ускорилась) и волатильность на валютном рынке. Это может повлечь повышение инфляционных ожиданий, на которые ориентируется ЦБ в процессе установления уровня ставки, тогда как ЦБ стремится добиться цели по инфляции в 4% до конца года. Сейчас инфляционные ожидания существенно выше инфляционного таргета.

«Повышение инфляционных ожиданий может снизить привлекательность депозитов и ослабить стимулы к сбережениям. Наблюдаемый рост потребительской активности и розничного кредитования может стать дополнительным источником инфляционного давления», — говорит аналитик Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.

«ЦБ должен получить больше информации для оценки будущей траектории инфляции», — объясняет главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. Регулятору, по ее словам, предстоит убедиться в том, что погодные условия нормализуются и большая часть шокового роста цен на плодоовощную продукцию будет нивелирована при поступлении в розницу нового урожая. Евдокимова добавляет, что несмотря на признаки сезонной дефляции в сегменте плодоовощной продукции, наблюдавшиеся в последние две недели, риски сохранения инфляции на несколько повышенном уровне в ближайшие месяцы сохраняются на фоне неопределенности с объемами урожая. Осенью появятся данные, исходя из которых станет ясно, произошло ли его сокращение.

Помимо инфляционных рисков, взять паузу в понижении ставки до сентябрьского заседания ЦБ побудят волатильность на валютном и нефтяном рынках и ослабление рубля, сходятся во мнении собеседники Банки.ру. Риски для рубля несет и возможное введение новых санкций со стороны США.

«Угроза расширения санкций несет потенциальные риски в виде дальнейшего сворачивания операций carry trade с рублевыми активами (ОФЗ), что вкупе с ожидаемым дефицитом счета текущих операций платежного баланса в III квартале может привести к усилению давления на курс рубля (и впоследствии негативно сказаться на динамике инфляционных ожиданий)», — отмечает начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Шагардин.

Значение санкций

Большая часть собеседников Банки.ру, в том числе Дмитрий Шагардин из банка «Санкт-Петербург», Татьяна Евдокимова из Нордеа Банка, Наталья Ващелюк из Бинбанка, главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой, называют санкции одним из основных либо дополнительным весомым фактором, на который будет опираться ЦБ при принятии решения об установлению уровня ставки. Аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов и главный аналитик Danske Bank Владимир Миклашевский, по мнению которых ЦБ понизит ставку до 8,75% (с их точки зрения, июньский инфляционный всплеск носил временный характер, а базовая инфляция без учета фруктов, овощей и тарифов продолжает снижаться и находится ниже 4% второй месяц подряд), считают, что угроза введения санкций повышает риск сохранения регулятором ставки на уровне 9%.

Аналитики «Финама» отводят санкциям менее значимую роль. «Подскочившая инфляция, нестабильность на валютном рынке и ослабление рубля станут основными факторами для сохранения ставки. Влияние санкций, конечно, есть, но оно более опосредованное. При инфляции в 4% и стабильном рубле введение санкций не помешало бы Центробанку снижать ставки дальше», — объясняет аналитик «Финама» Богдан Зварич.

Внимание к комментариям

Собеседники Банки.ру ожидают, что ЦБ в пресс-релизе по итогам заседания может указать на возросшие краткосрочные инфляционные риски, но в то же время отметит, что они не угрожают достижению цели по инфляции. Регулятор, с их точки зрения, будет придерживаться умеренно осторожной риторики.

В пресс-релизе «однозначно должно быть какое-то объяснение июньской инфляции», говорит руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова. «ЦБ говорил, что это шок, но до сих пор неясно (какие факторы этому способствовали). Кроме того, у Центробанка до сих пор была риторика, что снижение ставки прогнозируемое. Мне кажется, что в риторике пора уже как-то отразить тот факт, что у нас инфляция не очень предсказуемо движется. То есть она движется в правильном направлении, но было неожиданное замедление с февраля, теперь всплеск в конце июня. На мой взгляд, если бы ЦБ отметил, что инфляция движется не очень предсказуемо, для рынка это было бы сигналом более осторожно относиться к движению ставки вниз», — пояснила она.

По мнению Татьяны Евдокимовой из Нордеа Банка, в комментариях может быть отмечено, что с учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ставки уменьшился. Наталья Ващелюк из Бинбанка, в свою очередь, полагает, что ЦБ может отметить некоторый рост как краткосрочных, так и среднесрочных рисков для достижения цели по инфляции. «Рост краткосрочных рисков, вероятнее всего, будет оценен как временный, и ЦБ в целом сохранит достаточно «мягкий» тон, обещая снижение ключевой ставки во втором полугодии (при соответствии экономических условий прогнозу регулятора в базовом сценарии)», — добавляет она.

«ЦБ делает все, чтобы достичь таргета по инфляции в 4%, и в соответствии с этим будет проводить свою денежно-кредитную политику, — отмечает Богдан Зварич из «Финама». — Если инфляция и инфляционные риски будут расти, он будет делать паузы в понижении ставки. Если нет — то продолжит понижение».

Он, а также Владимир Миклашевский из Danske Bank и главный экономист инвестиционного банка «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин отмечают, что сложившиеся условия могут побудить их пересмотреть прогноз по уровню ставки к концу года в сторону повышения на 0,25 процентного пункта — в диапазоне от 8,25 п. п. до 8,5 п. п.

Екатерина МАРХУЛИЯ, Banki.ru

Ключевая ставка по итогам заседания Банка России 28 июля Ставка, % Ставка на конец года, % Курс доллара, рубли Цена за баррель нефти Brent, доллары Консенсус-прогноз 9 8 60,8-61,8 49,1-51,5 Альфа-Банк 9 7,5 60 50 «ВТБ Капитал» 8,75 — — — Россельхозбанк 9 8 55-61 49-55 ЮниКредит Банк 9 — — — «Финам» 9 8 59 52 Danske Bank 8,75 8 57,1 58 BNP Paribas 9 8,25 60,9 48 СМП-Банк 9 8,5 62-65 54-56 Райффайзен Банк 9 — — — Промсвязьбанк 9 8,5 — — ИНГ 8,75 8,25 62,6 45 Бинбанк 9 8 62-63 52-53 Абсолют Банк 9 8,5 62-63 47 УБРиР 9 8 62 47-49 «Ренессанс Капитал» 9 8,25 62 50-55 «Уралсиб» 9 8,5 — — Нордеа Банк 9 8,25 62-63 52-54 БКС 9 8,25 — 45-50 Совкомбанк 9 8,5 62-63 40-50 Банк «Санкт-Петербург» 9 8 62-64 47-50

Источник: данные банков