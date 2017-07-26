Замоскворецкий суд Москвы приговорил к условным срокам и применил амнистию к обвиняемым по делу об обналичивании 13 млрд рублей в Мастер-Банке, лишенном лицензии в 2013 году. Такое решение приняла судья Елена Аверченко.

Это одно из двух дел, возбужденных против руководства Мастер-Банка (фигурант второго — бывший председатель правления учреждения Борис Булочник, уехавший за границу), и одно из дел против участников крупнейшего картеля по обналичиванию, в котором было задействовано сразу несколько банков.

По данным Агентства по страхованию вкладов, через картель в общей сложности прошло около 700 млрд рублей.

Дело 13 участников незаконной обналички через счета в Мастер-Банке ушло в суд Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эльдара Кунашева, Евгения Рогачева, Игоря Бабичева, Андрея Орлова, Рустама Карачаева, Тимура Арипшева, Галины Штанько, Мурата Урусова, Марины Воробьевой, Натальи Камышниковой, Ксении Евсеевой, Владимира Кузнецова и Максима Пудова: им инкриминируется незаконная банковская деятельность. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

На скамье подсудимых были 13 человек из числа менеджеров банка и руководителей фирм, которые следствие посчитало номинальными (юрлица были задействованы в схеме вывода средств). Им вменялась незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с доходом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК). Главный фигурант дела, бывший глава управления по работе с крупным бизнесом Мастер-Банка Евгений Рогачев, получил 4,5 года колонии и штраф в 500 тыс. рублей условно; большинство обвиняемых получили два года колонии и штраф в 100 тыс. условно. Все они освобождены от наказания по амнистии, судимости с них сняты.

Большинство подсудимых полностью или частично признавали вину, и обжаловать приговор защита не будет. «Решение суда стало результатом слаженной и последовательной работы стороны защиты, высочайшей компетентности суда», — считает адвокат Рогачева Иван Сустин.

АСВ требует с собственника и топ-менеджеров Мастер-Банка 24,6 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от лица банкротящегося Мастер-Банка подало ходатайство в Арбитражный суд Москвы о взыскании с экс-владельца и топ-менеджеров банка почти 25 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

По версии обвинения, сотрудники банка, «действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства». В итоге с мая 2010 года по март 2012-го «соучастники через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей, открытые в Мастер-Банке, обналичили денежные средства на сумму более 13 млрд рублей. На незаконных операциях банкиры заработали 26 млн рублей.

Генпрокуратура ранее сообщала, что банкиры обналичили 11 млрд рублей и извлекли доход в виде комиссии на сумму 24 млн. Следствие считало, что через сотрудников банка прошло около 20 млрд, писал «Коммерсант».



В январе 2014-го Мастер-Банк был признан банкротом — его долги превышали активы более чем на 17 млрд рублей. Против руководителей банка возбуждено два уголовных дела. Первое связано с картелем по обналичиванию, который, по версии следствия, создали менеджеры сразу нескольких банков. Через него прошло около 700 млрд рублей, а комиссия обнальщиков за незаконные операции составила около 5 млрд, сообщало Агентство по страхованию вкладов. Другой частью обнальной площадки был Золостбанк, его управленцы обналичили почти 40 млрд и в декабре были приговорены к реальным срокам до 4,5 года.



Картель был обнаружен антикоррупционным главком МВД под руководством бывшего генерала Дениса Сугробова; его руководителей в дальнейшем приговорили на сроки до 22 лет за создание организованного преступного сообщества и фальсификацию оперативных материалов.

Отдельно расследуется дело о преднамеренном банкротстве Мастер-Банка. По нему проходит бывший председатель правления финансового учреждения Борис Булочник. По версии следствия, он выдал подставным фирмам заведомо невозвратные кредиты на 61 млрд рублей. Борис Булочник скрывается за пределами России и объявлен в международный розыск; в апреле прошлого года Тверской суд Москвы заочно его арестовал.

В рамках этого дела весной прошли обыски в Международном центре Рерихов, который получал от Булочника спонсорскую помощь. По версии следствия, центр мог использоваться для отмывания выведенных из банка средств.