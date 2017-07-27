Москва пойдет на ряд симметричных мер в ответ на новые санкции США, законопроект о которых уже приняла палата представителей. В случае подписания документа президентом США Дональдом Трампом Москва может арестовать дачный комплекс миссии США в Серебряном Бору и выслать 35 американских дипломатов, сообщили «Коммерсанту» источники в МИД РФ.

Такое же число представителей посольства РФ в Вашингтоне было вынуждено покинуть США в декабре прошлого года. Также российская сторона рассматривает возможность ограничить максимальное количество сотрудников американской дипмиссии в Москве, на данный момент превышающее число россиян, которые работают в посольстве в Вашингтоне.

Кроме того, законопроект США о новых санкциях делает фактически невозможным возврат России ее дипломатической недвижимости в США, арестованной еще при прежней администрации.

В остальном абсолютно симметричные санкции России действительно будут малоэффективными. Если же говорить о несимметричных точечных шагах, то в дипломатической сфере Москва может отказаться от сотрудничества с Вашингтоном по тем вопросам, которые для него критически важны. Например, сейчас США добиваются от России усиления мер давления на КНДР, в том числе в Совете Безопасности ООН.

Что же касается других сфер, то тут набор рычагов, имеющихся в распоряжении Кремля, ограничен.

Кремль: Путин примет решение по ответу на проект новых санкций США Кремль воздерживается от оценок по новому санкционному законопроекту США и сформулирует свое отношение к нему после тщательного анализа, соответствующее решение примет президент РФ Владимир Путин, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Теоретически экономические санкции Москвы против Вашингтона могут выразиться в прямом обрезании товарооборота, ограничениях на работу американских компаний в стране и той или иной форме изъятия уже сделанных ими инвестиций в России.

Возможные ограничения со стороны экспорта из России в США могут оказаться вполне чувствительными, но с не менее серьезным обратным эффектом. Более серьезным может оказаться ограничение работы американских компаний в России. Наиболее широко они представлены на потребительском рынке и в IT, что делает запрет относительно вероятным — санкции, отражающиеся на гражданах, Москва уже успешно опробовала в случае с Европой и Турцией.

Ситуация может затронуть массу отраслей — от производства продуктов питания до фармацевтики, общепита и интернет-сервисов.

Так, в России популярны американские Google, Facebook, Apple, Adobe и Microsoft. И если первым четырем теоретически возможно в рынке отказать, хотя это и чревато гневом пользователей, то продукты последней пока не удалось полностью заменить аналогами даже в госструктурах (на западный софт до сих пор приходится около трех четвертей соответствующей категории госзакупок), не говоря уже об остальных сферах.

Одна из аудиторских компаний «большой четверки» — «Делойт», имеющая американские корни, также может пострадать от контрсанкций, отмечают участники рынка. Де-юре компания никак не связана с США. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» принадлежит кипрской компании и гражданам России. И потому любые прямые санкции против американских компаний ее не затронут. Однако де-факто российская «Делойт» может пострадать. «Доля выручки именно от аудита у компании в России не столь велика, большая часть ее доходов — от различных консалтинговых и сопутствующих услуг компаниям с госучастием, — отмечает собеседник газеты из крупной аудиторской организации. — И в итоге может случиться, что «Делойт» просто не будет приглашаться для участия в подобных проектах».

Изъятие многочисленных активов американских компаний в России, по крайней мере прямое, а не через принуждение к выходу из-за ограничений бизнеса, выглядит наименее реалистичным сценарием. Оно неизбежно нанесет серьезный удар по остаткам инвестиционного климата в стране и вызовет резкую реакцию не только США, но и других западных стран.

По мнению академика, директора Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексея Арбатова, ввязываться в полномасштабную войну санкций с США России не позволяет состояние ее экономики, по-прежнему зависящей от цен на нефть и газ и составляющей 2,2% от мирового ВВП. «Если мы начнем соревноваться в болезненности мер, то в конечном итоге больнее станет нам самим, — предупреждает Арбатов. — В этом смысле наши потенциальные ответные шаги чреваты отмораживанием собственных ушей».

По мнению Арбатова, главным ответом должны стать развитие и реформирование собственной экономики. «Это позволит сделать страну не столь зависимой от получения высоких технологий и иностранных инвестиций. Надо сделать так, чтобы те же американцы сами стали бояться своих санкций, рискуя потерять больше», — заявил он.

