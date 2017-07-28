Большинство членов сената США проголосовали за новый пакет антироссийских санкций. Поскольку ранее документ был одобрен палатой представителей, теперь он будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Сомнений у сенаторов не было еще при голосовании за первоначальный, более жесткий пакет санкций. Тогда в его пользу выступили 98 представителей сената, лишь двое против. В четверг сенаторы проголосовали точно так же.

Еще более внушительную поддержку законопроект получил в палате представителей: 419 против трех.

Помимо санкций против России документ также включает ограничительные меры против Ирана и КНДР.



​Палата представителей США одобрила новые санкции против России Палата представителей США одобрила законопроект, который усиливает санкции в отношении физических лиц и отдельных отраслей российской экономики.

Однако в документе подчеркивается, что Москва должна быть наказана за нарушение территориальной целостности Украины, кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США.

Документ предусматривает ужесточение ограничений на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Если такие ограничения действовали в отношении проектов «Газпром нефти», «Газпрома», «Сургутнефтегаза», «Роснефти» или «ЛУКОЙЛа», то сейчас его предложили распространить на все проекты, в которых одна из этих пяти компаний владеет «существенной неконтролирующей долей» — от 33%.

Новые санкции среди прочего направлены на ограничение сделок с участием российских военных учреждений и специальных структур и сделок в сфере трубопроводного экспорта энергоресурсов.

В течение длительного времени нас пытаются провоцировать: то дипломатов выслали, то дипломатическую собственность отторгли. Да и санкции незаконны с точки зрения ВТО. Мы ведем себя сдержанно и терпеливо. Но в какой-то момент нам придется отвечать! Невозможно терпеть бесконечное хамство! Президент РФ Владимир Путин

Документ предусматривает запрет на участие в приватизационных сделках с российским госимуществом, если объем инвестиций при таких сделках превышает 10 млн долларов в год и способствует незаконному обогащению чиновников, их приближенных или родственников. Законопроект также предусматривает санкции против российских финансовых учреждений и их сотрудников, которые помогают президенту Сирии Башару Асаду получать или разрабатывать оружие массового поражения, ракетный потенциал или иное оружие.

Недовольство американскими санкционными планами ранее выражали страны Евросоюза. В частности они были недовольны тем, что от американских ограничений могут пострадать совместные энергетические проекты европейских компаний с российскими. Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Шинас заявил, что санкции США ударят по энергетической безопасности и независимости ЕС.

Путин: новые санкции — обеспечение экономических интересов США с «особым цинизмом» Президент РФ Владимир Путин заявил, что если США примут новые антироссийские санкции, это будет явная попытка использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе «с отягчающими обстоятельствами и с особым цинизмом».

Президент России Владимир Путин охарактеризовал американскую санкционную политику как «хамство», отметив, что терпеть его дальше невозможно.

Глава государства подчеркнул, что у Москвы пока нет окончательного мнения по поводу этого законопроекта. Президент также напомнил, что Россия пока не предпринимала шаги в ответ на высылку российских дипломатов из США в декабре 2016 года и запрет использовать «дипломатические дачи» посольства России в США. Однако, по его словам, рано или поздно Москве придется применить ответные меры.

