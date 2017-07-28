Налоги на землю растут при отсутствии гарантий на право собственности и сохранности инвестиций

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина выступил с инициативой изменения земельной политики. По мнению экспертов, бизнес и население платят все больше налогов на землю, но права их собственности и сохранности инвестиций не гарантированы, пишут «Ведомости».

Эксперты центра предлагают беречь наиболее плодородные земли от застройки, развивать инфраструктуру земельного рынка и упрощать доступ людей и бизнеса к земле, а также гарантировать права добросовестных покупателей земельных участков.

Пока владеть землей невыгодно: ее собственники вынуждены постоянно платить, чтобы подтверждать свои права на землю при перерегистрации или изменении правил описания границ. У большинства участков нет четких границ, нужных для совершения сделок, ограничены возможности для получения кредитов под залог участков. В результате для владельцев земля перестает быть экономическим активом, пишет ЦСР в своем докладе, обсуждавшемся в четверг.

Однако даже переплачивая, собственники земель рискуют лишиться своих участков. Чиновники, сопровождающие земельные сделки, издают официальные разъяснения, которые противоречат закону; сами данные о земле, влияющие на ее стоимость, остаются непрозрачными и несистематизированными. Нарушителей ЦСР предлагает штрафовать, а для систематизации сведений о земле ввести государственную базу данных с кадастровыми номерами участков.

В реестре прав на недвижимое имущество (ЕГРН) обязательно должна быть вся информация о правах и обременениях участка, призывает соавтор доклада, директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда: чтобы покупка земли была безопасной для людей и бизнеса.

Еще один способ защитить права владельцев земли — сформировать гарантийные фонды для добросовестных покупателей земельных участков, которые уже после сделки выяснили, что стоимость их участка уменьшилась или они вообще лишились прав собственности. Пополнять такие фонды можно за счет госпошлины за регистрацию или перечислять в них часть земельного налога.

Существующая земельная система вредит и самому государству. У государства есть в собственности земли, но нет выделенных участков под разные нужды. При этом урбанизированные земли в приоритете над сельскохозяйственными, пишет ЦСР. После смены категории в интересах собственников их цена может вырасти в 200 раз.

Страдают и отдельные регионы: местные бюджеты получают слишком небольшие деньги от продажи и аренды государственной и муниципальной земли. В муниципальную собственность нужно перевести все земли, которые напрямую не принадлежат регионам или федеральному центру, пишет ЦСР.

Расширить доступ к земле нужно также для малого и среднего бизнеса, призывают эксперты ЦСР, ограничив концентрацию сельскохозяйственных земель в руках ограниченной группы людей. Облегчило бы жизнь людям и бизнесу и снижение земельного налога: сейчас он либо слишком высокий и люди массово оспаривают кадастровую оценку в судах, либо такой небольшой, что расходы на администрирование превышают поступления.

Реформа потребует существенных расходов, признают авторы доклада. Но в бюджете можно предусмотреть субсидии для отдельных регионов и сельских территорий, бюджетные кредиты на три–пять лет территориям с высокой плотностью застройки. А проведение реформы повысит уровень доверия людей, бизнеса к государству.