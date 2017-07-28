Японский финансовый холдинг SBI Holdings, Inc., которому принадлежало чуть менее половины акций московского ЯР-Банка, договорился о приобретении 50,5% долей у российских участников кредитной организации и теперь становится ее единственным владельцем. Соответствующее сообщение опубликовал в пятницу ЯР-Банк и распространил ключевой продавец — группа компаний «Метрополь».

Ранее у SBI Holdings было 49,5% акций банка, у ООО «Инвестиционная финансовая компания «Метрополь», подконтрольного Михаилу Слипенчуку, — 30,14%, у самого Слипенчука — еще 19,86% (совокупная доля под контролем Слипенчука, таким образом, составляла 50%), у Алексея Корнилова — 0,5%.

Комментируя сделку, основатель и руководитель ГК «Метрополь» Михаил Слипенчук назвал событие «очень важным и логичным для экономического сотрудничества России и Японии в ключе укрепления российско-японских отношений». По его словам, «у японских компаний и инвесторов, стремящихся на российский рынок, появляется надежный партнер и представитель в лице ЯР-Банка. Российские клиенты ЯР-Банка получат совершенный сервис, основанный на передовых японских банковских технологиях».

SBI Holding, Inc. — крупная японская финансовая группа, которая ведет бизнес в таких областях, как управление активами, брокерские операции, инвестиционный банковский бизнес, операции с недвижимостью, разработка инновационных системных решений. Как следует из справки ЯР-Банка, группа входит в число лидеров рынка интернет-банкинга в Японии.

ГК «Метрополь» входила в число участников ЯР-Банка, который до 2013 года вел деятельность как Обибанк, с 2002 года, а японские акционеры пришли в банк в 2011-м, после чего, как напоминают в ЯР-Банке, он «получил новый импульс в развитии и вышел на рынок розничного дистанционного банковского обслуживания».



Ранее в июле этого года стало известно об уменьшении уставного капитала ЯР-Банка на 588 млн рублей, или 42%, — с 1,388 млрд до 800 млн рублей.