Карта «Мир» воспринимается банковскими клиентами не только как средство для снятия наличных, но и как полноценный платежный инструмент. Об этом говорится в исследовании РосЕвроБанка (есть в распоряжении Банки.ру). Так, на 1 июля 2017 года наибольшее количество покупок в регионах России держатели карт «Мир», выпущенных этим банком, совершили в супермаркетах.

Из 100% выполненных платежных операций 37% приходятся на оплату продуктов питания. Еще 36% держателей карт РосЕвроБанка совершили трансакции в финансовых учреждениях, а также снимали наличные в банкоматах. Оставшиеся 27% платежных операций приходятся на ряд услуг и товаров, среди которых расходы на красоту и здоровье, рестораны, досуг и развлечения, а также одежду и товары для дома и дачи. Клиенты РосЕвроБанка также совершали покупки домашних животных и различных аксессуаров в зоомагазинах.

«Наша статистика отражает растущую популярность карт «Мир». Теперь она воспринимается нашими клиентами не только как карта для снятия наличных в банкоматах, но и как полноценное платежное средство. Это, в свою очередь, позволяет нам оптимистично судить о перспективах одного из крупнейших за последние несколько лет финансового проекта в РФ», — прокомментировал директор департамента развития розничного бизнеса РосЕвроБанка Антон Суворкин.

Разменяли 10 миллионов В России эмитировано свыше 10 млн карт «Мир». Причем пятая часть от этого количества была открыта клиентами за один только июнь. Таким образом, НСПК как оператору ПС «Мир» уже удалось выпустить через банки-партнеры половину от планируемой за год эмиссии.

Статистические данные банка за июнь 2017-го практически аналогичны цифрам за июль. В первом месяце лета почти половина всех покупок (44%) по картам «Мир» РосЕвроБанка также приходятся на расчеты в супермаркетах. Расходы в финансовых учреждениях и снятие наличных — 33%. Отличаются эти данные от статистики за май, когда 48% платежных операций были совершены в финансовых учреждениях наряду со снятием наличных денег.

Меньше всего по итогам трех месяцев держатели карт «Мир» РосЕвроБанка покупали электронику и бытовую технику, оплачивали автостоянки и государственные услуги. Увеличение количества операций в продуктовых магазинах свидетельствует о росте популярности карты «Мир» среди держателей и об увеличении их активности.

Как ранее сообщал портал Банки.ру, в России эмитировано свыше 10 млн карт «Мир» (включая предоплаченные). Сейчас такие карты выпускает уже почти сотня банков-эмитентов. Крупнейшими эмитентами карт «Мир» на текущий момент являются Сбербанк, ВТБ 24 и РНКБ. В «национальной» линейке есть контактные и бесконтактные, дебетовые и кредитные, премиальные и кобрендовые карточки. Для оплаты за рубежом россияне могут использовать кобейджинговые карты (например, «Мир-Maestro»).

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru