Альфа-Банк выпустил первый в России платежный фитнес-браслет. Как стало известно порталу Банки.ру, техническая новинка разработана совместно с сетью фитнес-клубов Raketa.Fit. Гаджет не только обеспечивает доступ во все клубы Raketa.Fit, но и заменяет обычную банковскую карту, позволяя расплачиваться им в любых местах, где работает система Mastercard PayPass.

Особенность браслета заключается в том, что он совмещает в себе функцию пропуска в фитнес-клуб, идентификацию пользователя и дебетовую карту. На чип банковской карты записана информация о клиентах сети фитнес-клубов, биометрическая информация, также его удалось интегрировать со всеми внутренними IT-системами клуба — от входных турникетов до замков и соляриев.

«Существующие IT-решения для фитнеса позволяют использовать носитель данных как платежное средство только на территории клуба. Мы же снимаем это ограничение и даем нашему клиенту полноценное средство платежа, которым он может расплачиваться где угодно. На интеграцию фитнес-браслета и банковской карты у нас ушло около четырех месяцев», — отмечает директор по IT-сети фитнес-клубов Raketa.Fit Павел Савицкий. Благодаря разработке сам браслет остался практически невесомым и удобным для клиентов. Его вес составляет всего 7 граммов.

Пользоваться браслетом в качестве средства оплаты можно в любом месте, где принимают карты Mastercard с функцией PayPass. По сути, браслет является полноценной платежной картой, где чип встроен в фитнес-браслет, а не вмонтирован в привычную пластиковую карту. Чтобы расплатиться, достаточно будет просто поднести браслет к терминалу. Вводить ПИН-код необходимо только при покупке свыше 1 тыс. рублей. Проверить и пополнить баланс браслета можно в личном кабинете Raketa.Fit. Поскольку проект с сетью Raketa.Fit действует по предоплаченной системе, открывать банковский счет не потребуется. Члены клуба Raketa.Fit получат браслеты абсолютно бесплатно. В случае утери пользователь должен будет оплатить восстановление гаджета с учетом повторной регистрации в IT-системе. При этом, так же как и банковская карта, браслет всегда остается собственностью фитнес-клуба.

MasterCard представила решения для платежей через холодильник и фитнес-браслеты MasterCard развивает программу, которая позволит превратить любой аксессуар, гаджет или предмет бытовой техники в устройство с функцией оплаты. Как сообщили в компании, на техновыставке Consumer Electronics Show (CES) представлено сразу два таких решения: приложение для покупок прямо на дисплее холодильника и фитнес-браслеты со встроенным платежным функционалом.

Браслет со встроенной картой устойчив к перепадам температуры от +30 до -30 градусов, влаге, воде и другим механическим и тепловым воздействиям, в том числе он выдерживает посещение солярия. Ношение браслета не вызывает аллергическую реакцию даже в экстремальных условиях фитнес-клубов. «В дальнейшем мы планируем выпускать специальные серии браслетов, разработанных совместно с известными российскими дизайнерами», — рассказывает бренд-директор сети фитнес-клубов Raketa.Fit Алекс Малыбаев.

Впрочем, браслет используется не только как пропуск в любой из клубов сети или электронный ключ от сейфовой ячейки или шкафчика, с его помощью можно также оплатить дополнительные услуги: индивидуальные тренировки, платные занятия, солярий на месте, не доставая банковскую карту или кошелек, просто приложив руку к считывающему устройству.

«В ближайшем будущем в гаджет будет внедрена и функция фитнес-трекера. Мы сможем фиксировать двигательную активность наших клиентов, сон, измерять их пульс. Вся эта информация, наравне с финансовой, будет доступна нашим посетителям в мобильном приложении, что позволит разработать индивидуальный курс тренировок, а посетителям спортзала — контролировать состояние своего здоровья и кошелька в мобильном телефоне», — говорит основатель сети фитнес-клубов Raketa.Fit Тихон Косых.

«Банковские карты помогают оперативно переводить ликвидность в нужные время и место, а также вносят вклад в автоматизацию фитнес-клубов, позволяя снижать цену абонемента, уменьшают очереди в кассу за оплатой услуг и упрощают бухгалтерию. Также они позволяют внедрять бизнес-модель с большим числом разнообразных дополнительных услуг, расплачиваться за которые на месте удобнее и быстрее», — считает глава аналитического департамента «Golden Hills КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

Альфа-Банк предлагает бесконтактные карты MasterCard в наручных часах AlfaPay Альфа-Банк предложил клиентам новый способ оплаты покупок — с помощью наручных часов со встроенной дебетовой банковской картой с поддержкой технологии бесконтактной оплаты MasterCard PayPass. Проект реализован совместно с международной платежной системой MasterCard, отмечается в сообщении банка.

По мнению эксперта, банковские продукты способны увеличить среднюю сумму, которую человек тратит на фитнес в месяц, на 10—20% через внедрение бизнес-модели магазина отдельных спортивных услуг или, что более важно, сделать более прозрачными возможные способы монетизации действующих фитнес-клубов: и с точки зрения статистики посещения и популярности занятий, и с точки зрения окупаемости ремонта оборудования, которое подвержено износу, и особенно с точки зрения быстроты и удобства взимания оплаты за дополнительные услуги.

В планах Raketa.Fit и Альфа-Банка разработать специальное бонусное предложение для клиентов сети на линейку спортивных товаров и специального питания, за покупку которых с помощью фитнес-гаджета посетителям сети будут начисляться бонусы.

Похожий проект уже был реализован в 2014 году в Нижнем Новгороде во время проведения фестиваля электронной музыки Alfa Future People, где банк впервые представил нестандартное платежное решение в виде браслета, отметила начальник управления эмиссии и сопровождения проектов и операций процессингового центра Альфа-Банка Марина Голубова.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru