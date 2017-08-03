Челябинский банк «Резерв» не проводит платежи юридических лиц. Об этом Банки.ру рассказали клиенты кредитной организации; информацию подтвердили в офисе в Екатеринбурге.

«Платежи сегодня не уходят, их не принимают в обработку; может быть, сегодня вечером или завтра ситуация изменится», — сказали в банке. «По всей видимости, у банка проблемы с ликвидностью, он уже больше года находился в зоне риска», — сообщил источник на банковском рынке.

Ликвидности у банка достаточно, ограничения по платежам введены Центробанком; возможно, банк отключен от системы БЭСП, сказал другой источник.



В июне этого года произошла смена собственников банка. Екатеринбургские предприниматели, которые ранее контролировали банк, продали его группе физических лиц из Москвы. «С 1 июня инвесторами кредитной организации стали ряд физических лиц. Одним из акционеров банка стал Андрей Андреев, избранный новым председателем совета директоров банка «Резерв», — говорилось в сообщении на сайте кредитной организации.

Источник Банки.ру, знакомый с ситуацией, рассказал, что фактически владельцем южноуральской кредитной организации стала одна из неформальных банковских групп.

«Банк продавался более двух лет. Посредником выступал Игорь Антонов, это один из старейших посредников на этом рынке. К банку присматривались все: в частности, группа Ерхова и Владимира Антонова. В итоге его приобрели выходцы из команды Френкеля», — указал собеседник портала.

Порталу Банки.ру удалось связаться с Игорем Антоновым, которому, согласно информации на сайте ЦБ, принадлежит 5,044% акций.

«Я не знаю, что происходит с банком сейчас. Сделка была совершена полтора года назад. Кто стоял за покупателями, я не в курсе», — сказал Антонов.



По словам бывшего председателя совета директоров банка «Резерв» Александра Иванова, перед тем как состоялась сделка, покупатели представили концепцию развития банка в уральском отделении Центробанка. «Покупатели представляли концепцию развития банка в Центробанке, а все новые руководители банка прошли там согласование», — сообщил он.

Иванов отметил, что непосредственно перед продажей банк «Резерв» успешно прошел проверку.

«Сделка состоялась 31 мая, а 24 мая у нас закончилась проверка ЦБ, и ни одного серьезного замечания не было, банк был продан в идеальнейшем состоянии. Что там произошло, я не знаю», — подчеркнул он.



Обращает на себя внимание резкое сокращение высоколиквидных активов банка, отмечает аналитик информационно-аналитической службы портала Банки.ру Александр Кудрявцев.

«За месяц их величина сократилась с 1,1 миллиарда до 123 миллионов рублей, а их доля в активах — с 44,6% до 5,7%. Данные средства практически в полном объеме были направлены на финансирование розничного кредитования, объемы которого по итогам июня увеличились более чем в десять раз, до 827,8 миллиона рублей, что не совсем характерно для банка, чей основной бизнес ранее был связан в основном с операциями с ценными бумагами. За месяц доля розничного портфеля в активах выросла с 3,4% до 38,1%», — говорит он.

Информационно-аналитическая служба Банки.ру также указывает, что высоколиквидные средства банка в основном сформированы остатками в кассе, причем их доля в высоколиквидных активах осталась неизменной: около 70% высоколиквидных остатков представлены остатками в кассе. «Динамика оборотов по кассе в последние месяцы стабильно превышает обороты по корсчету в ЦБ РФ и сопоставима по объему с валютой баланса: за последний квартал обороты по кассе варьировались на уровне 2—3 миллиардов рублей, в то время как обороты по корсчету в ЦБ РФ составляли 0,9—1,5 миллиарда рублей», — отметил Александр Кудрявцев.

Резкое сокращение высоколиквидных активов привело к заметному снижению норматива мгновенной ликвидности Н2 (с 374,5% до 196,4%), однако на отчетную дату он выполняется со значительным запасом, что объясняется долгосрочной ресурсной базой (в основном средства привлечены на сроки от года до трех лет) и малым количеством пассивов до востребования.



Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

