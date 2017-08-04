Нелегальные кредиторы, маскирующиеся под микрофинансовые организации и не имеющие лицензии Центробанка, вместе с договорами займа обманным путем заставляют клиентов подписывать договор о купле-продаже квартиры. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП). При этом шансы заемщиков доказать в суде, что их ввели в заблуждение, невелики.

Выглядит новая схема мошенничества так. Человек звонит по объявлению, предлагающему быстрый заем на значительную сумму, например, «миллион рублей каждому в кредит». При встрече преступники описывают будущей жертве условия «кредитования» — процент оказывается вполне приемлемым. Оформление займа предполагает подписание огромного количества документов, разобраться в которых при отсутствии юридических знаний практически невозможно. Спустя некоторое время «кредиторы» начинают торопить гражданина под предлогом нехватки времени, и в итоге он подписывает все, что ему дали. Впоследствии оказывается, что среди этих бумаг были и документы о продаже его квартиры.

«При выдаче займа заемщику предлагают подписать различные справки и согласия на обработку данных; договор купли-продажи жилья оказывается в этой кипе документов, — пояснил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. — Кредитный договор, как правило, кладется сверху, далее идут справки, договор на продажу квартиры и уже потом оставшиеся документы».

После подписания бумаг гражданин теряет квартиру фактически на месте. Уже спустя пару дней к нему приходят представители кредитора и начинают требовать покинуть жилплощадь. Чаще всего жертвами преступников становятся пенсионеры: пожилым проще подсунуть нужную бумагу и отвлечь от ее содержания.

Случаи нового вида мошенничества уже зафиксированы в Москве, Химках, Сочи, Смоленске, Свердловской области, Карелии и Хакасии. По словам Климова, число жертв преступников уже достигает нескольких десятков человек по всей стране. Он также отметил, что помимо нелегалов такой схемой иногда пользуются и микрофинансовые организации, входящие в реестр ЦБ, недавно такой случай был зафиксирован в Подмосковье.

В пресс-службе МВД сообщили, что только в июне в подразделения поступило четыре обращения подобного рода, проверка которых в настоящее время не завершена.

По словам представителей ФНП, судам непросто встать на сторону пострадавших даже в случае, если очевидно, что людей обманули. Шанс доказать, что жертву ввели в заблуждение, невелик. Как рассказал Климов, судьи в таких случаях разводят руками: человек сам подписал договор о продаже квартиры.

Уберечься от мошенников можно только одним способом, говорят эксперты: внимательно читать те документы, которые собираетесь подписать. В спешке подписывать подобные документы нельзя ни в коем случае, нужно взять их для подробного ознакомления, предупреждает начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин.

«Если кредитная организация или частное лицо не дает вам такой возможности — разворачивайтесь и уходите. Честным компаниям и инвесторам нечего скрывать. Если речь заходит о том, что в качестве гарантии возврата вы должны предоставить свою недвижимость, особенно если она единственная, необходимо обязательно обратиться за консультацией к квалифицированному юристу — нотариусу. Это позволит обезопасить себя от ошибок», — советует юрист.

При этом, по словам партнера адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова, обманутые граждане могут подать иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, когда новый «собственник» будет снимать ее с регистрационного учета.