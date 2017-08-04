ЦБ отозвал несколько лицензий у страховых компаний «Клувер» и «Регионгарант»

Центробанк отозвал лицензии на различные виды деятельности у страховых компаний «Клувер» и «Регионгарант», говорится в материалах регулятора.



Данные решения приняты в связи с добровольным отказом субъектов страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



Так, у СК «Клувер» отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на добровольное имущественное страхование.

У «Регионгаранта» отозваны лицензии на страхование по ОСАГО, страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика, на осуществление добровольного страхования жизни, а также на добровольное личное и имущественное страхование.

Банк России также отозвал у «Регионгаранта» лицензию на осуществление перестрахования.

Напомним, в декабре 2016 года страховая группа «СОГАЗ» закрыла сделку по приобретению 100% голосующих акций СК «Регионгарант». «Датой начала исполнения АО «СОГАЗ» обязательств по принятым договорам страхования и перестрахования, включенным в переданный страховой портфель, является 1 июня 2017 года. В начале июля СК «Регионгарант» направила в Банк России заявление о сдаче лицензий. Решение об отзыве лицензий вступило в силу со дня его опубликования на сайте Банка России», — заявили в пресс-службе «СОГАЗа».