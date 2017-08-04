Потребительские цены в РФ в июле выросли на 3,9% в годовом выражении

Потребительские цены в России в июле выросли на 0,1% к предыдущему периоду и на 3,9% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Росстатом.

В июне годовая инфляция была на уровне 4,4%, по сравнению с предыдущим месяцем — 0,6%.

С начала года инфляция достигла 2,4%. В июле 2016 года цены в стране выросли на 0,5%, напомнили в статистическом ведомстве.

Наиболее значительно в июле подорожали услуги: на 4,1% в годовом выражении и на 1,6% к предыдущему месяцу.

В восьми субъектах Федерации цены на товары и услуги выросли за месяц на 0,5% и выше, наиболее значительно — в Ингушетии (на 1,3% в результате подорожания продуктов питания на 2,3%) и Тюменской области (на 0,7% из-за удорожания услуг на 1,4%).

При этом в 32 субъектах РФ потребительские товары и услуги подешевели на 0,1—1,2% в результате снижения цен на продукты питания на 0,7—3,2%. Сильнее всего цены снизились в Дагестане и Калмыкии — на 1,2% и 0,9% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге в июле инфляция составила 0,3% (с начала года — 3,4% и 3,6% соответственно).

Как сообщалось ранее, с 25 по 31 июля 2017 года Росстат зафиксировал недельную дефляцию в России впервые с начала августа 2016 года, за неделю потребительские цены снизились на 0,1%.

Целевой показатель Центробанка по инфляции — 4% к концу 2017 года. По прогнозу МЭР, инфляция по итогам года будет равна 3,8%.