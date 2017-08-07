Пост председателя правления «Открытие Холдинга» занял крупнейший акционер и основатель группы «Открытие» Вадим Беляев.

«В этой должности он сменит Алексея Карахана и будет осуществлять оперативное управление работой группы «Открытие», а также курировать реализацию стратегических проектов в рамках компаний, входящих в группу», — говорится в сообщении холдинга.

Беляев занимал должность предправления холдинга до лета 2014 года.



«В последнее время мы видим сокращение доверия к банковской системе. Катализатором этого процесса стало падение «Югры» и активное распространение различных слухов через СМС-рассылки и социальные сети. Считаю, что повышать доверие лучше всего своим личным примером», — передал он «Ведомостям» через представителя.



Создание группы «Открытие» началось со знакомства Беляева с будущим партнером Борисом Минцем в 1994 году. В 1996-м они основали компанию, которая постепенно, путем слияний и приобретения других игроков, была трансформирована в финансовую группу. На сегодняшний день группа предоставляет финансовые услуги по всему миру — от брокерства до трейдинга хедж-фондов: в нее входит десять банков, есть филиалы в Лондоне и Нью-Йорке.

Беляев занимал должность председателя правления «Открытия» до лета 2014 года. Тогда он возглавил совет директоров, а должность председателя правления занял Алексей Карахан, который до прихода в «Открытие» занимал позицию заместителя генерального директора группы «Атон» по стратегическим коммуникациям, а ранее руководил департаментами коммуникаций различных компаний «Ренессанс Групп».

Беляев числился в рейтингах 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2011 и 2014—2016 годах. В рейтинге 2016 года журнал оценил его состояние в 400 млн долларов.

Смена руководства в группе «Открытие Холдинг» произошла на фоне новостей о ведении банком «Открытие» переговоров о привлечении нового инвестора.

