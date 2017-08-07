Экс-главу Связного Банка Евгения Давыдовича пригласили занять должность председателя правления Бинбанка. В понедельник, 7 августа, совет директоров Бинбанка рассмотрел кандидатуру Давыдовича на должность предправления. Назначение состоится после согласования его кандидатуры с Банком России, говорится в релизе кредитной организации.

«Для повышения эффективности корпоративного управления мы приняли решение назначить опытного топ-менеджера извне. У Евгения Владимировича Давыдовича большой опыт руководства в банковском бизнесе. Приоритетными задачами нового руководителя будет формирование системы управления банка в соответствии с лучшими международными практиками, улучшение структуры баланса и повышение рейтингов», — прокомментировал председатель совета директоров Бинбанка Михаил Гуцериев.

«Я буду рад присоединиться к сильной и профессиональной команде Бинбанка, рассчитываю вместе добиться высоких результатов. Бинбанк входит в число лидеров рынка, является универсальным банком федерального масштаба. Мы продолжим усиливать его позиции, предлагая клиентам все современные финансовые услуги по оптимальной цене», — отметил Евгений Давыдович.

Давыдович родился в 1974 году в Приморском крае России. Окончил Одесский государственный политехнический университет по специальности «менеджмент в производственной сфере» и Киевскую высшую банковскую школу по специальности «банковское дело». Работает в банковской сфере с 1997 года. В 2006 году возглавил правление банка «Русский Стандарт» на Украине, где, помимо осуществления общего руководства деятельностью компании, курировал разработку и запуск розничных продуктов и услуг, а в 2008 году перешел на аналогичную должность в Финбанк.

В 2010 году Евгений Давыдович был принят на работу в Связной Банк на должность заместителя председателя правления — куратора развития розничного бизнеса. С лета 2013 года он возглавил Связной Банк. После того как в ноябре 2015 года у банка была отозвана лицензия, Давыдович занял пост гендиректора компании «Связной». В конце 2015 года газета «Ведомости» назвала Давыдовича «Профессионалом года». Редакция газеты объяснила свой выбор тем, что топ-менеджер «на протяжении почти целого года удерживал на плаву банк, который в кризис остался без поддержки владельцев».



Давыдович женат, имеет четверых детей.



Кроме Давыдовича на должность предправления Бинбанка рассматривались кандидатуры бывшего председателя правления Промсвязьбанка Артема Констандяна, а также топ-менеджеров самого Бинбанка, сообщил источник Банки.ру.

«Он (Давыдович) прославился на рынке тем, что вел себя предельно честно. И проявил себя как человек, который беспрецедентно открыто говорил о проблемах банка и о способах их решения как со СМИ, так и с клиентами банка. В этом смысле он абсолютно уникальный человек в банковском бизнесе», — прокомментировал источник.



В конце мая этого года стало известно, что совладелец Бинбанка и один из основателей промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаил Шишханов покидает пост председателя правления Бинбанка. Уточнялось, что он переходит в ПФГ «Сафмар» в качестве зампредседателя совета директоров и остается членом совета директоров промышленных и финансовых компаний группы. Временно исполняющим обязанности председателя правления Бинбанка был назначен Александр Лукин.

