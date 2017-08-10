Сбербанк объявил о самом масштабном за все годы существования ипотеки улучшении условий по продукту

Сбербанк снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке, а также снижает минимальный размер первоначального взноса по продукту «Приобретение готового жилья», говорится в сообщении кредитной организации.

«Текущее изменение — самое масштабное за все годы существования ипотеки в Сбербанке и единовременное улучшение условий по продукту: диапазон изменения составит 0,6—2 процентных пункта, первоначальный взнос снижен на 5 процентных пунктов», — отмечается в релизе.



Новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составят 7,4—10%, на вторичном рынке — 8,9—10%. Первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового жилья» теперь равен 15%.

«В настоящее время спрос на ипотеку выходит на новый уровень и превышает докризисный. В мае и июне 2017 года в Сбербанке зафиксированы рекордные выдачи по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет: было выдано около 154 миллиардов рублей. Возросший спрос обусловлен тем, что соотношение ставок и цен на недвижимость — максимально выгодное за всю историю ипотеки в России», — отметил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Сегодняшнее крупнейшее за все годы существования ипотечного кредитования в банке единовременное улучшение условий позволит приобрести жилье на максимально выгодных условиях, уверен он.

Возможность вывести на рынок недвижимости и ипотеки одно из лучших условий в госбанке объяснили возвращением на докризисный уровень, а также оптимизацией процесса выдачи ипотечных кредитов.



«На текущий момент рынок недвижимости и ипотеки вернулся на докризисный уровень: восстанавливается спрос и доступность жилья, ипотечные ставки планомерно снижаются, улучшаются неценовые условия получения ипотечных кредитов. Также в течение текущего года Сбербанк провел масштабную работу по оптимизации процесса выдачи ипотечных кредитов, максимально автоматизировав процессы и сократив издержки», — говорится в комментарии Николая Васева.

Кроме того, добавил он, банк работал над улучшением сервисной составляющей ипотечного продукта: запустил сервис электронной регистрации, ипотечную платформу «ДомКлик», которая позволяет клиенту, не выходя из дома, получить окончательное решение по ипотеке.

Всего в этом году Сбербанк выдал ипотечных кредитов почти на 480 млрд рублей, что на 24% больше, чем за январь — июль прошлого года. Портфель ипотеки Сбербанка на 1 августа текущего года составляет 2,56 трлн рублей — на 10% больше, чем годом ранее.