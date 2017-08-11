«Закон Яровой» обязывает операторов хранить интернет-трафик пользователей, но большая его часть шифруется, и хранение в таком виде бессмысленно. Компании хотят снять с себя ответственность за расшифровку, пишут «Ведомости».



Письмо с предложениями изменить некоторые пункты в «законе Яровой» председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отправил вице-премьеру Аркадию Дворковичу (курирует вопросы связи в правительстве).

Одно из главных нововведений в закон, которое предлагает РСПП, — это отказ от хранения содержания сообщений пользователей в пользу хранения так называемых электромагнитных сигналов. В документе не объясняется, что это значит. Но собеседник в одном из операторов поясняет: компании хотят хранить последовательность единиц и нулей, которая и представляет собой трафик. Термин «электромагнитный сигнал» выбран специально, чтобы избежать точной формулировки, что именно нужно хранить. Операторы не хотят хранить отдельно голосовой трафик, интернет-трафик и сообщения, потому что это дорого. Вместо этого они предлагают записывать некий нерасшифрованный кусок информации, а затем передавать его правоохранительным органам. А те уже сами будут заниматься расшифровкой и вычленением нужной им информации.

Идея в том, чтобы снизить избыточное количество информации, хранимой операторами, и уменьшить издержки компаний на исполнение закона, говорит представитель РСПП.

В частности, нужно исключить возможность доступа операторов к данным. Если оператор будет анализировать и систематизировать хранимую информацию, это приведет к тому, что, помимо правоохранителей, доступ к содержанию приватных сообщений будут иметь сотрудники частных компаний. А это противоречит закону «Об оперативно-разыскной деятельности», который закрепляет негласный характер этих мероприятий. Кроме того, это создает угрозу раскрытия информации об оперативных действиях. Таким образом, «закон Яровой» вступает в противоречие с действующей практикой работы СОРМ (систем оперативно-разыскных мероприятий).

За рубежом соблюдение режима тайны записываемой и хранимой информации гарантируют именно государственные структуры — в соответствии с конституциями государств, говорится в письме Дворковичу.