В четверг, 10 августа, в «Рокетбанк» (входит в группу «Открытие») поступило свыше 23 тыс. заявок на открытие новых карт. Об этом в своем Twitter рассказал один из основателей «Рокетбанка» Олег Козырев.

По словам двух источников, близких к «Рокетбанку», полученный показатель в десять раз превышает ежедневную «норму». Ежедневно в «Рокете» открывается в среднем 2—5 тыс. новых счетов клиентов.

Эти данные коррелируют со словами сооснователя «Рокетбанка» Алексея Колесникова. В июньском интервью Банки.ру он указывал, что «Рокет» открывает клиентам порядка 40—50 тыс. счетов в месяц. На тот момент у «Рокетбанка» было 170 тыс. активных клиентов, а сейчас — уже 200 тыс.

Предыдущий рекорд «Рокетбанка» пришелся на 1 апреля 2017 года, говорят два банкира. Тогда проект получил около 18 тыс. новых заявок на карты за день. По всей видимости, всплеск интереса потенциальных клиентов был вызван запуском Rocketshop — «магазина на биване».

«​Рокетбанк» запускает собственный «магазин на биване»

«Рокетбанк» (группа «Открытие») объявил о запуске собственного проекта Rocketshop, который начал работать 1 апреля.

«Сейчас триггером (спусковым крючком. — Прим. Банки.ру), на удивление, послужила публикация про конкурс «Рокетбанка» от одного профильного ресурса на известной соцплощадке», — сообщает источник, близкий к «Рокету».

Косвенно это подтверждает и вчерашнее заявление самого «Рокетбанка». Его клиенты столкнулись с проблемами с входом в мобильное приложение, которые в пресс-службе прокомментировали так: «Из-за резкого скачка внимания к нашему конкурсу «Хипстериада» в течение десяти минут была перезагрузка на серверы, из-за чего у некоторых пользователей могли быть задержки в загрузке приложения. За десять минут были введены дополнительные мощности, и все системы вернулись к обычному режиму работы. Все это касается работы приложения, оплата картами работала в штатном режиме».

​«Рокетбанк» объяснил проблемы со входом в приложение приростом заявок на выпуск новых карт

Клиенты «Рокетбанка» (входит в состав группы «Открытие») вечером в четверг начали жаловаться на форумах в Интернете, что не могут войти в его мобильное приложение. Кого-то сервис не «пускал» вовсе, кому-то позволял войти лишь через несколько попыток. Судя по отзывам, проблема носила немассовый характер. Как пояснили Банки.ру в «Рокетбанке», возникшие у клиентов сложности были вызваны большим приростом заявок на выпуск новых карт. Только за четверг в «Рокет» поступило 8 тыс. заявок.

Анализ обозревателем Банки.ру вышедших за последние дни материалов о «Рокетбанке» и «Хипстериаде» показал, что «хайп» конкурсу, скорее всего, обеспечило видео от Wylsacom, размещенное на youtube-канале данного проекта как раз 10 августа. За день оно собрало 375 тыс. просмотров и 32 тыс. лайков.

Примечательно, что «Хипстериада» была запущена «Рокетом» еще в конце июня текущего года, но наибольшую популярность приобрела именно вчера.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

Банк «ФК Открытие»
ПАО «Банк «ФК Открытие» — крупный универсальный банк с хорошо развитой сетью подразделений. Ориентирован преимущественно на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. С 29 августа 2017 года основным инвестором кредитной организации выступает Банк России. В банк была назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора». С 21 декабря 2017 года исполнение функций временной администрации по управлению банком, возложенных на ФКБС, было прекращено. 11 декабря 2017 года Банк России официально стал владельцем свыше 99,9% акций банка «ФК Открытие». 1 января 2019 года произошло официальное объединение Банка «ФК Открытие» и Бинбанка. Объединенная кредитная организация будет работать под брендом «Открытие» и с лицензией «ФК Открытие».


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