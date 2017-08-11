В четверг, 10 августа, в «Рокетбанк» (входит в группу «Открытие») поступило свыше 23 тыс. заявок на открытие новых карт. Об этом в своем Twitter рассказал один из основателей «Рокетбанка» Олег Козырев.

По словам двух источников, близких к «Рокетбанку», полученный показатель в десять раз превышает ежедневную «норму». Ежедневно в «Рокете» открывается в среднем 2—5 тыс. новых счетов клиентов.

Эти данные коррелируют со словами сооснователя «Рокетбанка» Алексея Колесникова. В июньском интервью Банки.ру он указывал, что «Рокет» открывает клиентам порядка 40—50 тыс. счетов в месяц. На тот момент у «Рокетбанка» было 170 тыс. активных клиентов, а сейчас — уже 200 тыс.

Предыдущий рекорд «Рокетбанка» пришелся на 1 апреля 2017 года, говорят два банкира. Тогда проект получил около 18 тыс. новых заявок на карты за день. По всей видимости, всплеск интереса потенциальных клиентов был вызван запуском Rocketshop — «магазина на биване».

«​Рокетбанк» запускает собственный «магазин на биване» «Рокетбанк» (группа «Открытие») объявил о запуске собственного проекта Rocketshop, который начал работать 1 апреля.

«Сейчас триггером (спусковым крючком. — Прим. Банки.ру), на удивление, послужила публикация про конкурс «Рокетбанка» от одного профильного ресурса на известной соцплощадке», — сообщает источник, близкий к «Рокету».

Косвенно это подтверждает и вчерашнее заявление самого «Рокетбанка». Его клиенты столкнулись с проблемами с входом в мобильное приложение, которые в пресс-службе прокомментировали так: «Из-за резкого скачка внимания к нашему конкурсу «Хипстериада» в течение десяти минут была перезагрузка на серверы, из-за чего у некоторых пользователей могли быть задержки в загрузке приложения. За десять минут были введены дополнительные мощности, и все системы вернулись к обычному режиму работы. Все это касается работы приложения, оплата картами работала в штатном режиме».

​«Рокетбанк» объяснил проблемы со входом в приложение приростом заявок на выпуск новых карт Клиенты «Рокетбанка» (входит в состав группы «Открытие») вечером в четверг начали жаловаться на форумах в Интернете, что не могут войти в его мобильное приложение. Кого-то сервис не «пускал» вовсе, кому-то позволял войти лишь через несколько попыток. Судя по отзывам, проблема носила немассовый характер. Как пояснили Банки.ру в «Рокетбанке», возникшие у клиентов сложности были вызваны большим приростом заявок на выпуск новых карт. Только за четверг в «Рокет» поступило 8 тыс. заявок.



Анализ обозревателем Банки.ру вышедших за последние дни материалов о «Рокетбанке» и «Хипстериаде» показал, что «хайп» конкурсу, скорее всего, обеспечило видео от Wylsacom, размещенное на youtube-канале данного проекта как раз 10 августа. За день оно собрало 375 тыс. просмотров и 32 тыс. лайков.

Примечательно, что «Хипстериада» была запущена «Рокетом» еще в конце июня текущего года, но наибольшую популярность приобрела именно вчера.



Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru