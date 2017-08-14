В 2016 году хакеры похитили с банковских карт россиян 650 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель упал на 15%, поскольку россияне изучили наиболее популярные схемы мошенничества и научились не реагировать на них. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на расчеты компании Zecurion, специализирующейся на безопасности банковского обслуживания. Впрочем, в текущем году объем хищений увеличится до 750 млн рублей, прогнозируют эксперты.

Кибермошенники, использующие методы социальной инженерии для хищений, как правило, звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, и просят сообщить данные карт (номер, CVV, ПИН-коды и пр.). Также хакеры программируют интерактивные голосовые системы (IVR) для звонков гражданам. Или высылают на электронную почту клиентов банков письма со ссылками и файлами, ориентированными на их интересы. Открывая эти вложения, клиенты запускают вирус.

Одна из схем ориентирована на людей, продающих автомобили на различных интернет-ресурсах. В ней потенциальный покупатель предлагает сразу внести задаток за автомобиль на банковскую карту клиента. При этом «покупатель» просит продавца сообщить полученный на телефон код авторизации, назвав который, владелец лишается своих денег.

Кроме известных, мошенники ввели новую схему обмана. Они звонят потенциальным жертвам, представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы и под предлогом необходимости погашения задолженности выведывают необходимые данные. Иногда мошенники используют роботизированные обзвоны. По данным Zecurion, пострадавших от этого уже около 4 тыс. Суммарный ущерб от новой схемы — около 550 тыс. рублей, но она только набирает обороты.

Руководитель направления противодействия мошенничеству центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет» Алексей Сизов уверен, что новая мошенническая схема будет актуальна еще минимум месяц. Это обычный срок «жизни» мошеннической схемы, уточнил эксперт.