Банк России подготовил «дорожную карту» по разработке правил работы онлайн-площадок, оказывающих услуги по организации взаимного финансирования (краудфандинга), включая сектор P2P (кредитование гражданами друг друга). Тестирование новых правил пройдет в течение года, по результатам появится профильный закон. Участвующие в эксперименте площадки должны раскрыть бенефициаров, увеличить капитал, идентифицировать инвесторов, пишет «Коммерсант».



Документ утвержден в июле рабочей группой под руководством главы службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаила Мамуты.



«В настоящее время в Банке России идет подготовка к тестированию на ряде площадок, выразивших готовность добровольно принять на себя некоторую регуляторную нагрузку с целью последующей оценки ее влияния как на саму компанию, так и на рынок краудфандинга», — пояснили в пресс-службе ЦБ.



Согласно «дорожной карте», целый ряд краудфандинговых компаний, в том числе P2P-площадки (всего около 20 площадок), примут участие в тестировании требований к их деятельности. Их перечень в документе не приводится. По словам участников рынка, это почти все крупные участники рынка из разных сегментов, в том числе Planeta.ru, Boomstarter.ru, «Альфа-поток», «Город денег», Loanberry, Finteca и другие.



В рамках эксперимента, итоги которого будут подведены в июне 2018 года, площадки должны соответствовать разработанным ЦБ стандартам. В частности, сформировать капитал в размере не менее 10 млн рублей, раскрыть бенефициаров с долями больше 10%, провести анализ финансового состояния заемщиков и идентификацию инвесторов, разместить программное обеспечение на территории России и др.

По итогам тестирования планируется в течение полугода принять закон о краудфандинге. «Плавный переход к регулированию этого сегмента планируется не ранее 2018 года», — уточнили в ЦБ. По мнению регулятора, условием для перехода к регулированию может быть значительное увеличение масштаба краудфандинговых операций или появление существенных событий риска, таких как возникновение и быстрый рост негативных явлений, создающих угрозу потери гражданами средств.

Введение регулирования упорядочит рынок, признают эксперты, но может не понравиться международным игрокам. Впрочем, во многих странах, включая США, Великобританию и Италию, подобные правила уже есть.