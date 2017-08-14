«Большая четверка» сотовых операторов — МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») и «Т2 Мобайл» («дочка» «Т2 РТК Холдинга», работающего под брендом Tele2) — до 10—13 августа должна была устранить наценку на услуги связи во внутрисетевом роуминге. Пока ни одна компания этого не сделала, сообщает РБК.



Наценка действует в сети того же оператора, с которым у абонента заключен контракт, но за пределами домашнего региона, то есть того, где он был заключен.

По требованиям российского законодательства операторы должны уведомлять абонентов обо всех изменениях в тарифах за десять дней до их введения. Но в начале августа ни один из участников «четверки» не информировал абонентов об изменении принципов тарификации во внутрисетевом роуминге.

Предупреждение в адрес «четверки» операторов последовало от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в середине июля. Служба посчитала, что установка разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России нарушает закон «О защите конкуренции», который запрещает компаниям, занимающим доминирующее положение, ограничивать конкуренцию, устанавливая различные цены на один и тот же товар, не обосновывая это экономически, технологически и иным образом.

ФАС возбудила дело в отношении операторов «большой четверки» Федеральная антимонопольная служба 3 августа возбудила дела в отношении каждого из операторов «большой четверки» («ВымпелКом» с брендом «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Т2 Мобайл» с брендом Tele2) за установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

Как сообщил изданию представитель пресс-службы ФАС, 11 августа в службу поступила информация от операторов, «связанная с выполнением предупреждений ведомства». «В том числе ходатайства об ознакомлении с аналитическим отчетом по результатам анализа рынка. Все материалы поступают с грифом «для служебного пользования», поэтому разглашению не подлежат», — сообщил он.

В отправленных в ФАС письмах «четверка» просит ведомство разъяснить суть предписания. «Непонятно, какой тариф должны будут применять операторы к абоненту во внутрисетевом роуминге: тот, который действует в его домашнем регионе, или тот, что действует в регионе, где абонент оказался в роуминге. По каким тарифам на местную или междугородную связь абоненты будут звонить в домашний регион, по каким — внутри региона пребывания», — поясняет изданию один из источников, близких к операторам «четверки».

По его словам, если будет решено, что абонент должен будет общаться в роуминге по тем тарифам, что действуют в том регионе, куда он приехал, и если эти тарифы окажутся ниже тех, что действуют в его домашнем регионе, абоненту будет проще купить новую сим-карту.

Операторы также обратились к ФАС с просьбой увеличить сроки исполнения предписания.

Ранее представитель ФАС заявлял, что сроки могут быть продлены. Для этого операторам необходимо подать в ведомство ходатайство, в котором будет обоснована эта необходимость.

