Собственником негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Муниципальный» стал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов. Он присматривает еще несколько фондов, чтобы стать крупным игроком на пенсионном рынке, пишут «Ведомости».



Сделка по покупке «Муниципального» закрылась в июле, рассказали изданию человек, близкий к одной из сторон сделки, и два топ-менеджера двух пенсионных фондов. На сайте «Муниципального» Илюмжинов уже указан как председатель совета директоров фонда.

НПФ «Муниципальный» был учрежден мэрией Тольятти в 1994 году. По данным ЦБ на 31 марта 2017 года, фонд работал только с пенсионными резервами на сумму 85,2 млн рублей от 16 629 участников системы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). «Муниципальный» пока работает как некоммерческая организация, фонды, занимающиеся НПО, должны пройти акционирование только к январю 2019 года.

По данным издания, Илюмжинов присматривается еще к нескольким фондам, среди которых НПФ «Титан» и НПФ «Авиаполис». Оба фонда работают только с пенсионными резервами, у первого — 237,2 млн рублей и 5 181 участник, у второго — 1,4 млрд рублей и 9 247 участников.



Обычно пенсионный фонд продается за 15% от стоимости активов, но сейчас из-за того, что условия ужесточились и маленьким фондам трудно соответствовать законодательным требованиям без серьезных инвестиций, собственники, скорее всего, продают НПФ со скидкой, говорит аналитик АКРА Юрий Ногин. Он предполагает, что Илюмжинов, возможно, хочет объединить купленные фонды, чтобы создать на рынке серьезного игрока.



О том, что Илюмжинов интересуется пенсионными фондами, стало известно в апреле. Структуры, близкие к нему, вели переговоры о покупке НПФ «Стройкомплекс». По данным ЦБ, на 31 марта фонд управлял 2,8 млрд рублей накоплений и 968,3 млн рублей резервов. По информации газеты, Илюмжинов от планов приобрести «Стройкомплекс» не отказался — в ближайшее время сделка будет закрыта.

Интерес Илюмжинова к пенсионному бизнесу понятен, говорит президент НПФ «Империя» Алексей Морозов: после ввода в действие системы индивидуального пенсионного капитала финансовые потоки, проходящие через фонды, будут постоянно расти и к 2025 году достигнут максимума. В настоящее время фонды можно купить с дисконтом, поэтому «люди, мыслящие стратегически», уже сейчас это видят и нацеливаются на серьезный доход, заключает он.