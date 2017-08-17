Суд в Тамбовской области не нашел оснований для передачи на рассмотрение в президиум кассационной жалобы абонента МТС, который пытался взыскать с компании 30 млрд рублей, сообщил РИА Новости представитель Тамбовского областного суда.

Ранее сообщалось, что житель Тамбовской области обратился с иском к ПАО «МТС» о взыскании морального вреда в размере 30 млрд рублей. Мичуринский городской суд решением от 31 января отказал ему в удовлетворении исковых требований. Истец обжаловал решение, и 10 апреля апелляционным определением Тамбовского областного суда жалоба была оставлена без удовлетворения. В июле мужчина подал кассационную жалобу.

Абонент МТС пытается взыскать с компании 30 млрд рублей В Тамбовской области абонент МТС пытается взыскать с оператора 30 млрд рублей. Причиной недовольства клиента послужили списанные из пакета бесплатные минуты, пишут «Ведомости».

«Суд не нашел основания для передачи его жалобы на рассмотрение в президиум. В передаче кассационной жалобы на рассмотрение в президиум отказано, решение суда первой инстанции осталось в силе», — сказал собеседник агентства, уточнив, что отказано в кассации было 15 августа.

По его словам, отказ в передаче на рассмотрение объясняется тем, что нормы материального и процессуального права судами первой и апелляционной инстанции не были нарушены.



Согласно материалам Тамбовского областного суда, у истца был подключен тарифный план «Smart 022015» за 450 рублей в месяц, который включает 3 гигабайта интернет-трафика и 500 минут звонков. При исчерпании пакета за месяц абонент начинает платить по 1,5 рубля за каждую минуту исходящего вызова. Ежемесячная плата и начисление новых пакетов минут у Мелехова происходили 22-го числа каждого месяца. Как утверждал истец, 22 июня 2016 года с полуночи до 9:00 оператор незаконно списал у него бесплатные минуты, включенные в тариф.