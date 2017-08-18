Анатолий Аксаков рассчитывает, что членство в новой ассоциации на базе возглавляемой им АРБР будет знаком качества для банков

После того как в июле из Ассоциации российских банков вышли крупнейшие ее участники, обсуждается вопрос об организации нового банковского сообщества — на базе Ассоциации региональных банков России (АРБР, Ассоциация «Россия»). Но, как рассказали «Ведомостям» два человека, участвующие в обсуждении, допущены к членству в новой ассоциации будут только банки, входящие в первую — третью классификационные группы.

В совет ассоциации (в него войдут три десятка представителей разных категорий банков — с универсальной лицензией, с базовой, а также системно значимых), по словам источников газеты, предлагается принимать представителей только банков, находящихся в первой или второй группе. «Это позволит очистить ассоциацию от неблагонадежных банков, чье финансовое положение вызывает сомнение», — объясняет один из собеседников «Ведомостей»: сделать это на основании ощущений или слухов нельзя, должен быть критерий, и иного, чем классификационные группы, нет.

Крупнейшие российские банки выходят из АРБ Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк, Бинбанк и Альфа-Банк вышли из Ассоциации российских банков.

Один из банкиров — членов ассоциации рассказывал «Ведомостям», что таково и пожелание председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Классификационные группы определены указанием ЦБ: банки распределяются по ним исходя из оценки их финансовой устойчивости и экономического положения. В какую группу какие банки определены, ЦБ не сообщает.

К первой группе относятся банки, в деятельности которых не выявлено трудностей: капитал, активы, доходность, ликвидность, качество управления определены как хорошие, процентный риск оценен как приемлемый. Во второй — банки без трудностей, но с недостатками: если их не устранить, могут возникнуть трудности в ближайший год. В третью включены банки с недостатками, неустранение которых в ближайший год угрожает интересам вкладчиков и кредиторов: капитал, активы и ликвидность оцениваются как сомнительные, а процентный риск — как высокий. В четвертую группу попадают банки, чье положение уже угрожает вкладчикам и кредиторам: капитал, активы, ликвидность неудовлетворительны. Попадание в пятую группу банков — основание для санации или отзыва лицензии.

Банки должны будут выбрать и новое название для Ассоциации «Россия», поскольку ее состав должен будет существенно расшириться и в нее, помимо региональных банков, могут войти крупнейшие игроки. На выбор — четыре варианта: Национальная ассоциация банков России, Банковская ассоциация России, Ассоциация банков России, Российская ассоциация финансового рынка.

Банки четвертой группы войти в ассоциацию не смогут, а те, что попали в эту группу, уже будучи членами ассоциации, должны об этом сообщить, и вопрос об их членстве будет обсуждаться советом ассоциации на основании согласованного с ЦБ плана финансового оздоровления, рассказывают собеседники «Ведомостей». По сути, предлагается механизм добровольного приостановления членства, объясняет один из собеседников издания. Идея не пускать в совет тех, кто попал в третью группу, требует обсуждения, продолжает он: «Из третьей группы можно легко вернуться во вторую, и что, в этом случае придется выходить из совета и заново входить? Вряд ли это правильно».

«Улучшать качество участников ассоциации нужно, это правильная история. Каких-либо решений, каким образом это лучше будет делать, пока нет — ни юридических, ни понятийных. Механизмы есть разные: это могут быть классификационные группы, могут быть рейтинги. В любом случае решение должно быть общим, согласованным со всеми участниками ассоциации», — говорит зампред правления Альфа-Банка Владимир Сенин.

СМИ: АРБ намерены покинуть еще ряд банков Конфликт вокруг Ассоциации российских банков (АРБ) не получил мирного разрешения. За восемью крупнейшими банками, заявившими о готовности выйти из АРБ, намерены последовать ряд других игроков. Добровольно покинуть свой пост глава АРБ Гарегин Тосунян все-таки не захотел, пишет «Коммерсант».

«Это предложение прежде всего касается тех банков, которые хотели бы вступить в ассоциацию: мы не хотим заведомо принимать слабых игроков, мы хотим, чтобы членство в ассоциации было знаком качества. Для действующих членов не обязательно последует исключение, если будет, например, план оздоровления банка», — говорит президент Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков. Участники обсуждения сейчас думают над вариантами критериев, которые определили бы качество игроков, продолжает он: обсуждался и вариант с рейтингами, но они нужны не всем банкам, а получить их исключительно для членства в ассоциации — лишние затраты.

Ассоциации вправе формировать состав по своему усмотрению, но публично ссылаться на критерии, которые официально не раскрываются, нельзя, считает бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин: «Если объединение будет публично утверждать, что та или иная организация не принята в состав по причине недостаточной финансовой устойчивости, фактически это будет отнесено к недобросовестной конкуренции». По мнению Вьюгина, ассоциация может обсуждать подобные идеи: «Есть мнение, что ассоциации должны заниматься очищением рынка. Вот они и обсуждают такой метод».



Представители Бинбанка и РНКБ от комментариев отказались. Представители других банков, в том числе объявивших о выходе из Ассоциации российских банков (Сбербанка, ВТБ, ВТБ 24, Россельхозбанка и Газпромбанка), на вопросы «Ведомостей» не ответили.