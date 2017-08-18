Против восстановленных забалансовых вкладов в отчетности банка «Крыловский» отражены деньги, которые по факту не обнаружены. Об этом стало известно газете «Коммерсант», уточнившей, что, таким образом, страховые выплаты вкладчикам осуществляются из кредитных средств ЦБ.

Газета напоминает, что страховое возмещение покрыло почти 100% вкладов в «Крыловском» (около 8,5 млрд рублей, по данным Агентства по страхованию вкладов), а выплаты начались в объявленный срок — 16 августа.

Согласно последней отчетности (101-я форма) банка «Крыловский» (Краснодар, лицензия отозвана 2 августа), опубликованной на сайте ЦБ, в июле объем вкладов в банке вырос на 5,9 млрд рублей, до 8,5 млрд на 1 августа. При этом с начала 2016 года объем вкладов банка держался в диапазоне 2,4—2,5 млрд рублей. Столь резкий прирост вкладов, отраженный в отчетности, — результат того, что незадолго до отзыва лицензии менеджмент банка перевел забалансовые вклады на баланс, пояснили в АСВ. «В основную АБС банка была загружена реальная база данных о вкладчиках, в результате чего сумма обязательств банка перед вкладчиками резко увеличилась», — пояснили «Коммерсанту» в агентстве. В АСВ указали, что забалансовые вклады формировались в нескольких отделениях Московского региона с начала 2017 года.

АСВ начинает расчеты с вкладчиками АКБ «Крыловский», увеличило оценку выплат до 8,5 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов с 16 августа начинает расчеты с вкладчиками краснодарского банка «Крыловский», чья лицензия была отозвана 2 августа текущего года. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники в ЦБ указывала, что в «Крыловском» были выявлены забалансовые вклады на сумму около 6 млрд рублей. Однако официальных подтверждений данной информации до сих пор не было.

​СМИ: банк «Крыловский» спрятал за балансом более 6 млрд рублей Небольшой банк «Крыловский», лишившийся лицензии в начале августа, тайком от регулятора привлек миллиарды рублей вкладов. За счет рекламы в метро банк собрал 6 млрд рублей и спрятал их за балансом, пишут «Ведомости».



Вкладчикам «Крыловского» повезло, констатирует «Коммерсант»: менеджмент банка не только корректно учел данные об их вкладах, но и сохранил первичную документацию. Благодаря оперативным действиям временной администрации в лице ЦБ при участии сотрудников АСВ реестр был сформирован с учетом восстановленных вкладов. Такую аккуратность в хранении данных о забалансовых вкладах и их полное корректное восстановление банкиры проявляют редко, отмечает газета. Чаще данные уничтожают, например как в случае с банком «Камский Горизонт», или сохраняется лишь часть данных — тогда вкладчикам рассчитывать на быстрое получение страховки не приходится.

Впрочем, за «благородство», проявленное банкирами из «Крыловского» по отношению к вкладчикам, заплатить придется государству, выяснило издание. Реестр сформирован, и выплаты идут, однако производятся они за счет АСВ из кредитных средств ЦБ. «Против восстановленных в июле пассивов на 6 миллиардов рублей в отчетности «Крыловского» были отражены активы — деньги в кассах нескольких отделений Московского региона на ту же сумму, однако по факту этих денег обнаружено не было», — отметили в агентстве.



По словам партнера компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игоря Дубова, если после проведения ревизии банка обнаружится, что средства действительно отсутствуют в кассе, менеджмент банка может быть привлечен к уголовной ответственности за хищение средств. Впрочем, в данном случае действия ЦБ и АСВ, которые решили сначала провести выплаты, а потом разбираться с мошенничеством банкиров, вполне оправданны. «Есть доказательства того, что вкладчики действительно размещали деньги в банке, и все основания для выплат гражданам средств, — продолжает эксперт. — Проведение временной администрацией ЦБ быстрой ревизии и обнаружение недостачи денег способствуют своевременному обращению в правоохранительные органы, в этом случае преград для возбуждения уголовного дела практически нет».