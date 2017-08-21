Дочерняя структура «Альфа-Групп» УК «Альфа-Капитал» официально дезавуировала оценки аналитика, который сообщил клиентам о наличии проблем в четырех частных банках, и отозвала его письмо. Об этом РБК рассказали в пресс-службе «Альфа-Капитала».



«В пятницу письма, направленные ранее сотрудником компании Сергеем Гавриловым, отозваны. Таким образом, были полностью дезавуированы прошлые заявления сотрудника. Оперативно информация об этом была направлена в ФАС. Ответ на запрос ФАС будет направлен в установленный срок 21 августа. УК «Альфа-Капитал» подчеркивает, что письмо в отношении рисков инструментов банков являлось частным мнением сотрудника компании, а не официальной позицией компании», — сообщили в пресс-службе.

Ранее 17 августа заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров заявил, что ведомство в ближайшие дни вынесет компании предупреждение за рассылку с прогнозами о рисках четырех российских банков.

По его словам, в действиях «Альфа-Капитала» есть признаки дискредитации конкурентов. «Альфа-Капитал» должен отозвать свои заявления о состоянии банков-конкурентов, чтобы избежать санкций и возбуждения дела, заявил тогда замглавы ФАС.

ЦБ проверит на недобросовестную конкуренцию предупреждение «Альфа-Капитала» о проблемах у четырех банков Центробанк просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить, не является ли предупреждение «Альфа-Капитала» о проблемах «ФК Открытие», Бинбанка, Московского Кредитного Банка и Промсвязьбанка недобросовестной конкуренцией, пишут «Ведомости».

О том, что «Альфа-Капитал» предупредил своих клиентов о проблемах у «ФК Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка, 16 августа написала газета «Ведомости». Рискам, по данным представителей компании, в первую очередь могут быть подвержены выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента], скорее всего, будут списаны полностью». «Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — «ФК Открытие», «Бина», МКБ и Промсвязьбанка», — говорилось в тексте письма клиентам «Альфа-Капитал». В нем представители компании, в частности, отметили, что, по их данным, «есть большая вероятность», что ситуация вокруг этих кредитных организаций «может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году».

Позже компания заявила, что информация о якобы нестабильном положении ряда российских банков, содержавшаяся в клиентской рассылке компании «Альфа-Капитал», является сугубо частным мнением менеджера компании и не соответствует действительности. Альфа-Банк продолжает работу с банками «ФК Открытие», «Бин», Промсвязьбанком и МКБ в обычном режиме и не обладает никакими достоверными данными о проблемах в этих банках, говорилось в сообщении директора по информационной политике и связям с общественностью Альфа-Банка Леонида Игната.

Автора рассылки, сотрудника УК «Альфа-Капитал» Сергея Гаврилова приглашали для беседы в Банк России, рассказал РБК источник в одном из упомянутых в клиентской рекомендации банков. Источник, близкий к ЦБ, подтвердил эту информацию. «ЦБ начал проверку по предупреждению «Альфа-Капитала», — добавил собеседник издания. При этом источник в Альфа-Банке уточнил, что «сейчас в Альфа-Капитале» идет «большой разбор полетов» по факту появления рекомендаций и шансов на то, что автор письма сохранит работу, немного».

В Госдуме также отреагировали на скандал. Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что обсудит необходимость корректировки законодательства, затрагивающего действия конкурентов по распространению информации о других участниках рынка. «Я допускаю, что после этого случая могут быть внесены соответствующие изменения в закон, регулирующий манипулирование рынком и предоставление инсайдерской информации», — пояснил Аксаков.