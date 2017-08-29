Русский Международный Банк не выдает вклады и проценты по ним, а также закрывает два московских отделения

Русский Международный Банк (РМБ) не выдает вклады и проценты по ним. Об этом его клиенты сообщают в разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру. Данную информацию подтвердили в кол-центре кредитной организации.



«Выдачи процентов на сегодняшний момент нет. Вчера была, сегодня нет, завтра — не знаем. Возможно, деньги будут 31 августа. Тогда, может, сможете забрать вклад, если деньги привезут. Мы сами до конца не знаем всей информации», — прокомментировали в кол-центре банка.

В «Народном рейтинге» Банки.ру клиенты РМБ также сообщают, что не могут забрать вклады и провести операции по дебетовым картам. «Банк давно перестал что-либо платить, дебетовые карты заблокированы, а офис хоть и открыт до 12:00, но в нем ничего внятного не отвечают», — пишет один из пользователей портала.

Некоторым клиентам все-таки удалось получить заказанную ранее сумму. «Срок вклада закончился 18 августа. Только сегодня (28 августа) я смогла получить 100 тысяч рублей из заказанной суммы вклада. 3,5 часа я провела в банке. Сначала ждали инкассацию, потом клиенты получали проценты по вкладу, потом юридические лица получали свои деньги и только потом физические лица с текущего счета. Банк ввел лимит на получение наличных денег — 100 тысяч. Когда я смогу получить оставшиеся деньги, никто из работников банка ответить мне не смог. Операционистки заносят клиентов в списки на получение денег на последующие дни, но никто не знает, будут ли деньги», — пишет клиент банка в «Народном рейтинге».

Кроме того, Русский Международный Банк закрывает два московских отделения: «Добрынинское» и «Курское» в связи с ограничениями ЦБ. «Центральный банк ввел ограничения, в результате чего в банке образовались низкая ликвидность и отток денежных средств. В отделениях просто нет денег, нас не подкрепляют, и поэтому мы закрываемся», — сообщили порталу Банки.ру в кол-центре.

Банк также изменил время работы офисов: по будням с 9:30 до 12:00.

В понедельник, 28 августа, в СМИ поступила информация о том, что сенатор от Курской области Виталий Богданов с 24 августа больше не является владельцем 10% акций РМБ. Большую часть акций, принадлежащих Богданову (7,3%), выкупил сам банк.

В пресс-службе Русского Международного Банка ранее сообщили, что открытие счетов и привлечение новых депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей было временно приостановлено в соответствии с требованием ЦБ. «В результате ограничений и возникшего негативного информационного фона в СМИ банк получил значительное количество требований на изъятие денежных средств от клиентов. Это привело к резкому снижению объема ликвидности, в связи с чем выдача и переводы денежных средств в настоящее время ограничены», — говорилось в сообщении.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru