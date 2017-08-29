Орешкин: «Факторы, которые влияли на рубль в первом полугодии, уже не имеют такого значения»

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ожидает, что курс рубля будет стабилен в ближайшие месяцы. Об этом он заявил журналистам после встречи с французским бизнесом.

«Факторы, которые влияли на рубль в первом полугодии, уже не имеют такого значения, и мы ожидаем, что рубль будет достаточно стабилен и сохранится около текущих значений, которые мы считаем обоснованными. Ожидаем стабильного рубля в ближайшие месяцы», — сказал он.

Орешкин отметил, что министерство в апреле ожидало снижения курса под влиянием временных факторов. «С тех пор рубль ослаб на 9%, это на самом деле большое изменение, и оно полностью соответствует тому, чего мы ожидали к этому времени», — добавил он.

Тем не менее Минэкономразвития не учло, что произойдет существенное укрепление евро по отношению к доллару. «Это привело к тому, что рубль оказался сильнее ожиданий к доллару, но слабее к евро», — пояснил министр.

Кроме того, сальдо текущего счета платежного баланса ухудшилось, что соответствует ожиданиям Минэкономразвития.

Курс доллара к рублю с начала года опустился на 4,5% до 58,5 рубля. В то же время цена барреля нефти Brent с начала года снизилась почти на 10% до 51,15 доллара.