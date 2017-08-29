К необходимости спасения банка «ФК Открытие» привели его стратегия, не совсем удачная санация НБ «Траст» и покупка «Росгосстраха», заявили представители ЦБ.

«Росгосстрах» стал триггером, который ускорил необходимость решения судьбы банка», — сказал первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.



Вторую причину озвучил зампред ЦБ Василий Поздышев. «Не совсем удачная санация банка «Траст» тоже стала триггером», — уточнил он. В результате, добавил он, без дальнейшей поддержки банк двигаться дальше не может. По оценкам Банка России, отток клиентских средств в августе (3—24 августа) составил 389 млрд рублей денег юридических лиц, 139 млрд — средств физических лиц.

Текущую ситуацию определила «сама бизнес-стратегия: сделки слияния и поглощения за счет заемных средств», говорят представители Банка России. Как отметил Тулин, проблемы были выявлены осенью и ЦБ был намерен добиваться, в частности, снижения объема операций.

По словам Тулина, собственники банка сами обратились в ЦБ. «Собственники банка поняли, что придется признать факт снижения регуляторного капитала и перед аудиторами, и перед рейтинговыми агентствами, — пояснил он. — Капитал банка, публикуемый в отчетности, видимо, был существенно завышен».

При этом детально расписывать, как банк пришел к текущей ситуации, представители Банка России не стали. Отказались они и сообщить цифры, характеризующие масштаб бедствия и необходимую сумму поддержки. «Мы не будем давать описание деталей и конкретных операций, много есть вопросов. Это очень интересное явление — банк «ФК Открытие», — сказал Тулин. По его словам, объем «дыры» в капитале банка будет определен временной администрацией.

Заметного эффекта для рынка от санации «Открытия» в ЦБ не ожидают. «Если бы речь шла об отзыве лицензии или моратории на удовлетворение требований, то риски бы были для сектора, а сейчас речь идет о существенном повышении финансовой устойчивости банка. Мы не ожидаем никаких потрясений в банковском секторе в обозримом будущем», — заявил Тулин.

Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «ФК Открытие» — крупный универсальный банк с хорошо развитой сетью подразделений. Ориентирован преимущественно на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. С 29 августа 2017 года основным инвестором кредитной организации выступает Банк России. В банк была назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора». С 21 декабря 2017 года исполнение функций временной администрации по управлению банком, возложенных на ФКБС, было прекращено. 11 декабря 2017 года Банк России официально стал владельцем свыше 99,9% акций банка «ФК Открытие». 1 января 2019 года произошло официальное объединение Банка «ФК Открытие» и Бинбанка. Объединенная кредитная организация будет работать под брендом «Открытие» и с лицензией «ФК Открытие».



По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 2 157,39 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 320,89 млрд, кредитный портфель — 851,95 млрд, обязательства перед населением — 824,12 млрд.

Национальный Банк «Траст» ПАО «Банк «Траст» — крупная кредитная организация с широкой филиальной сетью. В настоящее время проходит процедуру финансового оздоровления с участием ЦБ. С 15 марта 2018 года функции временной администрации по управлению банком были полностью возложены на УК ФКБС. С 14 мая 2018 года более 99,9% акций банка принадлежит ЦБ РФ. В настоящий момент на базе банка формируется платформа по консолидации непрофильных активов (в том числе в рамках присоединения АО «Рост Банк»). В планах банка работа с проблемными и непрофильными активами, их последующая реализация с целью возврата части денежных средств.



По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 1 018,64 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -917,52 млрд, кредитный портфель — 642,57 млрд, обязательства перед населением — 6,42 млрд.