Сбербанк в 2019 году планирует реализовать проект, в рамках которого сотрудники отделений будут выполнять функции работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) начиная от выдачи российского паспорта и заканчивая регистрацией квартиры. Об этом сообщил журналистам вице-президент Сбербанка Андрей Шаров в рамках нулевого дня Восточного экономического форума (ВЭФ).



«Банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника МФЦ. Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права в банке. Планируем, что это пойдет в 2019 году», — сказал Шаров.

По его словам, тестирование нового проекта будет идти в течение 2018 года, так как это принципиально новая модель обслуживания для банка.

«Мы будем сотрудничать с регионами, где есть дефицит МФЦ. Примерно в 30% субъектов РФ есть такая потребность», — пояснил Шаров.