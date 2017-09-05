Потребительские цены в России в августе выросли на 3,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Росстатом. При этом по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована дефляция на уровне 0,5% — рекордная для современной российской истории.

Как сообщалось ранее, в июле потребительские цены в РФ выросли на 0,1% к предыдущему периоду и на 3,9% в годовом выражении. В прошлогоднем августе месячная инфляция была нулевой.

Согласно данным статистического ведомства, с начала года цены выросли на 1,8%.

Наиболее заметно в прошлом месяце подешевели продовольственные товары (на 1,8% по сравнению с июлем), а подорожали услуги (на 0,4%).

В августе в 72 субъектах РФ потребительские товары и услуги подешевели на 0,1—1,3% в результате снижения цен на продукты питания на 0,3—3,8%. Наиболее значительно снизились цены и тарифы в Калмыкии и Тверской области — на 1,3% и 1,2% соответственно. При этом в восьми субъектах цены выросли на 0,1% и более, в том числе в Республике Саха (Якутия) — на 0,7% в связи с повышением тарифов на услуги на 2,8%.

В Москве в августе дефляция составила 0,7% (с начала года цены выросли на 2,7%), в Санкт-Петербурге — 0,5% (инфляция с начала года — 3,1%).

Минэкономразвития ранее прогнозировало в августе дефляцию на потребительском рынке на уровне 0,3—0,5% в месячном выражении и замедление годовой инфляции до 3,3—3,6%.

Целевой показатель Центробанка по инфляции — 4% к концу 2017 года. Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам года составит 3,7%. При этом глава МЭР Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума заявил, что инфляция по году может составить около 3,5—3,7%, «но при сохранении текущего курса она будет еще ниже».