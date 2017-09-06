По новым условиям сделки «Открытие Холдинга» с «Росгосстрахом» Данил Хачатуров не получит за страховщика долю в объединенной компании, как предполагалось вначале. Хачатуров просто отдал проблемного страховщика. Таковы финальные условия сделки, которая закрыта на этой неделе, пишут «Ведомости».

«Доли в капитале «Открытие Холдинга» у меня нет и не будет. Так мы договорились», — сказал изданию бывший основной владелец и бывший президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров. Пресс-служба «Открытие Холдинга» подтвердила, что Хачатуров не входит в число его акционеров.



Надо было чем-то пожертвовать, чтобы сделка двигалась дальше ввиду убытков компании (33 млрд рублей за 2016 год), объяснил Хачатуров: «Когда мы в нее входили, все думали, что закон (об ОСАГО. — Прим. ред.) должен улучшиться и это принесет компании положительный результат по ОСАГО, но этого не произошло». По его словам, с декабря 2016 года, когда была достигнута договоренность о сделке, все вливания в капитал страховщика делали структуры «Открытия». За первое полугодие 2017 года страховщик получил порядка 60 млрд рублей за счет допэмиссии и добавочного капитала, следует из его отчетности.

Все компании, которые принадлежали «Росгосстраху» или входили в его группу, были переданы структурам холдинга, включая НПФ РГС, а также «Кловер груп» (бывшая «РГС-недвижимость»), «Легион девелопмент» и другие компании, владевшие офисами страховщика и другой недвижимостью, сказал Хачатуров.

В сделку с «Открытием» не вошли лишь компании «РГС Жизнь» и «РГС-Медицина» (премии за первое полугодие — 28,7 млрд и 108,4 млрд рублей соответственно), в которых у Хачатурова, по его словам, миноритарные доли. Он говорит, что теперь вообще не будет заниматься бизнесом.



Forbes в последнем рейтинге за 2017 год оценивал состояние Хачатурова в 2 млрд долларов, учитывая среди его активов только «Росгосстрах» и РГС-банк (суммарные активы — около 300 млрд рублей).

СМИ: в сделку «ФК Открытия» и «Росгосстраха» войдет недвижимость Хачатурова на 20 млрд рублей В периметр сделки по объединению «ФК Открытие» и «Росгосстраха» войдет также ряд компаний недвижимости бенефициара страховщика Данила Хачатурова в Москве и регионах, выяснил РБК. Это повышает инвестиционную привлекательность сделки для «Открытия», отмечают эксперты.

В августе контроль над «Росгосстрахом» за «символическую», по словам человека, близкого к «Открытию», сумму получила структура основного владельца «Открытие Холдинга» Вадима Беляева. В ближайшее время контроль перейдет к «ФК Открытие», пишут аналитики S&P, но окончательная структура собственности будет зависеть от того, как ЦБ станет поддерживать банк. Пока остается неясным, из каких источников и в каком объеме будет предоставлена финансовая поддержка «Росгосстраху», к тому же «по-прежнему нет полной ясности относительно будущей стратегии страховщика», говорится в обзоре S&P.

Банк «​ФК Открытие» оформил контроль над «Росгосстрахом» Банк «ФК Открытие» получил полный контроль над компаниями, которые владеют акциями Росгосстраха. Банку принадлежит 99,01% в ООО «РГС Активы» и 99,95% в ООО «РГС Холдинг», записи об этом были внесены в ЕГРЮЛ 4 сентября.



Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «ФК Открытие» — крупный универсальный банк с хорошо развитой сетью подразделений. Ориентирован преимущественно на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. С 29 августа 2017 года основным инвестором кредитной организации выступает Банк России. В банк была назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора». С 21 декабря 2017 года исполнение функций временной администрации по управлению банком, возложенных на ФКБС, было прекращено. 11 декабря 2017 года Банк России официально стал владельцем свыше 99,9% акций банка «ФК Открытие». 1 января 2019 года произошло официальное объединение Банка «ФК Открытие» и Бинбанка. Объединенная кредитная организация будет работать под брендом «Открытие» и с лицензией «ФК Открытие».



По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 2 163,00 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 322,40 млрд, кредитный портфель — 809,97 млрд, обязательства перед населением — 823,60 млрд.