Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин раскрыл часть предложений, содержащихся в разработанной им стратегии развития России до 2024 года. Ключевое предложение — провести структурные реформы, подкрепив их перераспределением бюджетных расходов, пишут «Ведомости» .

Предложения Кудрина опубликованы в журнале «Вопросы экономики» в статье «Бюджетный маневр и структурная перестройка российской экономики». Публикация подготовлена в соавторстве с завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ильей Соколовым.



К 2035 году расходы государства могут настолько превысить доходы, что устойчивость бюджетной системы окажется под ударом, пишут Кудрин и Соколов. Динамика добычи нефти и газа будет ухудшаться, спрос на общественные услуги и госинвестиции — расти, население — стареть, и будет требоваться все больше денег на пенсии и медицину. Без реформ в 2022—2050 годах России придется увеличить расходы на пенсии и медицину на 4,5% ВВП, оценивал МВФ.



ЦСР предлагает два сценария социально-экономического развития до 2035 года — целевой и базовый: со структурными и институциональными реформами и без них. Если ничего не менять, ВВП даже в самые успешные годы будет расти не более чем на 2,5% и к 2035 году увеличится всего на 50% по сравнению с 2016 годом.

«Дыра» в бюджете будет расширяться, в частности, из-за необходимости увеличивать социальные траты, которые и так выросли за 2006—2016 годы с 8,8% до 12,7% ВВП, расходы на здравоохранение и обслуживание госдолга.

Реформы же позволят экономике в отдельные периоды ускоряться вплоть до 4% — и к 2035 году она удвоится. Расходы бюджетной системы ЦСР предлагает зафиксировать после 2019 года на уровне 34% ВВП и изменить их структуру — перераспределить в пользу тех, которые ускорят рост экономики и, соответственно, доходов.

Сейчас у российского бюджета «специфическая» структура расходов, пишут авторы: на развитие человеческого капитала — образование и здравоохранение — тратится меньше, чем в других странах, на оборону и безопасность — больше.

В стратегии ЦСР предлагается увеличить самые производительные расходы, которые сейчас составляют 10,5—11% ВВП и потихоньку падают, а остальные — сократить. Например, на треть увеличить госинвестиции в развитие общественной инфраструктуры, расходы на образование — на 0,8—1% ВВП, на здравоохранение — на 0,7—0,8% в 2024 году по сравнению с 2017 годом. Всего бюджетный маневр увеличит расходы на 2—2,4% ВВП. Чтобы эти инвестиции окупились и ускорили экономический рост, ЦСР предлагает комплекс реформ.

В системе образования — ввести обязательную подготовительную школу для пяти-шестилетних детей и профильное образование для старшеклассников, сформировать сеть национальных исследовательских университетов, включить в программы прикладного бакалавриата системы среднего профессионального образования, создать не менее 300 колледжей высоких технологий и не менее 600 многопрофильных колледжей. В здравоохранении — развивать системы профилактики, оснастить клиники, реализовать программы ведения хронических больных. По расчетам авторов, это позволит повысить продолжительность жизни с 72 до 76 лет, увеличить численность рабочей силы, а значит, и темпы производства.

Сокращать надо непроизводительные расходы — прежде всего на безопасность и оборону, предлагает ЦСР. Численность занятых в правоохранительной системе можно сократить на четверть, реорганизовать ее, изменив структуру управления и стимулирования сотрудников. Расходы на оборону, возросшие в 2006—2016 годах с 2,6—2,7% до 4,4% ВВП, также можно снизить до 2,8%: стабилизировать финансирование закупки вооружений, полностью перевести рядовой состав армии на контрактную основу.



Нужно реформировать и систему социальной поддержки: распределять средства адресно, повысить пенсионный возраст и развивать накопительные системы добровольного пенсионного страхования.