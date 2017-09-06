ЮниКредит Банк предлагает посетителям портала Банки.ру вклад «Это не игра» на специальных условиях.
Депозит можно открыть с 6 по 29 сентября 2017 года, предварительно получив промокод.
Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 500 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей. Разместить денежные средства можно на срок от 90 до 181 дня под 7,8% годовых.
По выбору вкладчика проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет или ежемесячно капитализируются. Максимальная эффективная доходность депозита с учетом капитализации процентов достигнет 7,93% годовых.
Вклад является сберегательным, то есть не предусматривает совершения приходных и расходных операций.
«Кроме того, предусмотрены льготные условия досрочного расторжения договора: возможность сохранения начисленных процентов по ставке 7,8% при досрочном истребовании вклада по истечении половины его срока. В рейтинге сберегательных вкладов крупных российских банков, входящих в топ-20 по величине активов, процентная ставка занимает одну из лидирующих позиций», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
Открыть вклад «Это не игра» могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска и других городов.
АО «ЮниКредит Банк» — крупнейший в России банк с участием иностранного капитала, «дочка» одноименной европейской банковской группы. В бизнесе делает упор на кредитование крупных, средних и малых предприятий, активно развивает розничное направление. Крупнейшим источником пассивов выступают средства юрлиц. На текущий момент UniCredit S.p.A. напрямую владеет 100% акций АО «Юникредит Банк». Все акции UniCredit S.p.A. находятся в публичном обращении.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 1 410,39 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 217,30 млрд, кредитный портфель — 880,68 млрд, обязательства перед населением — 242,61 млрд.