Депозит является сберегательным, то есть не предусматривает совершения приходных и расходных операций

ЮниКредит Банк предлагает посетителям портала Банки.ру вклад «Это не игра» на специальных условиях.

Депозит можно открыть с 6 по 29 сентября 2017 года, предварительно получив промокод.

Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 500 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей. Разместить денежные средства можно на срок от 90 до 181 дня под 7,8% годовых.

По выбору вкладчика проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет или ежемесячно капитализируются. Максимальная эффективная доходность депозита с учетом капитализации процентов достигнет 7,93% годовых.



Вклад является сберегательным, то есть не предусматривает совершения приходных и расходных операций.

«Кроме того, предусмотрены льготные условия досрочного расторжения договора: возможность сохранения начисленных процентов по ставке 7,8% при досрочном истребовании вклада по истечении половины его срока. В рейтинге сберегательных вкладов крупных российских банков, входящих в топ-20 по величине активов, процентная ставка занимает одну из лидирующих позиций», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.



Открыть вклад «Это не игра» могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска и других городов.

