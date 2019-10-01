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Финансовые новости
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- 19:18 Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро Banki.ru 175
- 19:06 Фондовые торги в РФ завершились разнонаправленно Banki.ru 251
- 16:12 Минфин на безлимитном аукционе 2 октября предложит ОФЗ одного выпуска Banki.ru 1008
- 13:00 Официальный курс доллара повысился на 43 копейки, евро — на 13 Banki.ru 1098
- 11:34 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,07 рубля Banki.ru 864
- 10:32 Рубль теряет позиции в начале торгов, доллар — дороже 65 рублей Banki.ru 1145
- 10:03 Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне» Banki.ru 787
- 08:03 Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов понедельника Banki.ru 711
- 08:00 Курсы доллара и евро на 1 октября Banki.ru 1024
- 22:26 ЦБ предлагает ограничить продажи полисов инвестиционного страхования жизни ТАСС 3381 1
- 22:17 Банк России не планирует вводить страхование брокерских счетов ТАСС 1861 1
- 21:56 ЦБ может допустить непрофессиональных инвесторов к рынку Forex ТАСС 1414
- 19:18 Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно Banki.ru 1466
- 18:55 Фондовые торги в РФ завершились в минусе Banki.ru 1227
- 17:55 Минфин планирует разместить ОФЗ на 420 млрд рублей в IV квартале Banki.ru 1409
- 14:00 Официальный курс доллара вырос на 23 копейки, евро — на 40 Banki.ru 1397
- 13:38 Биткоин торгуется ниже 8 тыс. долларов Banki.ru 1076 1
- 11:33 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,6 рубля Banki.ru 1051
- 10:39 Рубль немного укрепляется в начале торгов Banki.ru 1085 2
- 10:02 Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно Banki.ru 850
- 08:00 Курсы доллара и евро на 30 сентября Banki.ru 1427
- 10:16 Мировые цены на нефть по итогам торгов пятницы снизились Banki.ru 2277
- 19:20 Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро Banki.ru 1781
- 18:58 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 1283
- 13:02 Официальный курс доллара вырос на 13 копеек, евро — снизился на 7 Banki.ru 1469
- 11:37 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,42 рубля Banki.ru 1849
- 10:32 Рубль демонстрирует ослабление в начале торгов Banki.ru 1095
- 10:05 Фондовые торги в России открылись в минусе Banki.ru 1074
- 08:10 Мировые цены на нефть завершили торги четверга разнонаправленно Banki.ru 998
- 08:00 Курсы доллара и евро на 27 сентября Banki.ru 1467
- 19:22 Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро Banki.ru 1511
- 18:55 Индексы РФ завершили торги ростом Banki.ru 3018
- 13:24 Официальный курс доллара повысился на 10 копеек, евро — снизился на 20 Banki.ru 1721
- 11:35 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,29 рубля Banki.ru 82
- 10:50 В России предложено ввести налог с криптовалют Banki.ru 3782 14
- 10:29 Рубль дешевеет в начале торгов Banki.ru 1854
- 10:03 Фондовые торги в России открылись в минусе Banki.ru 1428
- 08:10 Мировые цены на нефть по итогам торгов среды снизились Banki.ru 980 1
- 08:00 Курсы доллара и евро на 26 сентября Banki.ru 2087
- 19:23 Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и укреплением к евро Banki.ru 1509
- 18:55 Индексы РФ завершили торги разнонаправленно Banki.ru 1157
- 18:18 Кредит Европа Банк планирует разместить трехлетние биржевые облигации на 5 млрд рублей Banki.ru 1646 1
- 17:45 Минфин разместил ОФЗ на 32,4 млрд рублей при спросе 250,7 млрд Banki.ru 1777
- 16:56 ЦБ: доходность открытых ПИФов достигла максимума за последние семь кварталов Banki.ru 1332
- 14:58 Официальный курс доллара вырос на 48 копеек, курс евро — на 57 Banki.ru 1772
- 13:17 ЦБ: чистый спрос россиян на наличную валюту увеличился в июле за счет роста спроса на евро Banki.ru 1242
- 11:38 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,19 рубля Banki.ru 924
- 10:35 Доллар дорожает, евро показывает ограниченную динамику в начале торгов Banki.ru 1223
- 10:21 Фондовые торги в РФ открылись в минусе Banki.ru 764
- 08:10 Мировые цены на нефть по итогам торгов вторника снизились Banki.ru 671
- 08:00 Курсы доллара и евро на 25 сентября Banki.ru 1343
- 19:24 Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро Banki.ru 1389
- 18:57 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 993
- 15:52 Регулятор предлагает обсудить реформирование финансовых индикаторов Banki.ru 883
- 13:40 Биржевой курс евро опустился ниже 70 рублей Banki.ru 1342