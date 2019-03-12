Архив
Финансовые новости
Следите за финансовыми новостями рынков в мире, а также за событиями российской экономики онлайн
- 08:36 Мировые цены на нефть завершили торги понедельника ростом Banki.ru 189
- 08:00 Курс доллара и евро на 12 марта Banki.ru 721
- 22:10 «Дочка» «МегаФона» выкупит 20,36% акций оператора у миноритариев Banki.ru 1341
- 19:15 Рубль по итогам основной валютной сессии укрепился к доллару и евро Banki.ru 1218
- 18:50 Индексы РФ завершили торги в минусе Banki.ru 909
- 14:11 Официальный курс доллара вырос на 11 копеек, евро — снизился на 28 Banki.ru 778
- 13:07 Аналитики ждут роста дивидендов Сбербанка Banki.ru 1268
- 11:35 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск поднялся до 66,08 рубля Banki.ru 764
- 10:17 Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро Banki.ru 1097
- 10:02 Фондовые торги в РФ открылись в минусе Banki.ru 683
- 08:00 Курс доллара и евро на 11 марта Banki.ru 958
- 10:13 Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением Banki.ru 1354
- 19:22 Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно Banki.ru 2554
- 19:09 Индексы РФ завершили торги в минусе Banki.ru 2158
- 16:06 Банк России оценил реальное укрепление рубля в феврале в 2,4% Banki.ru 2728 5
- 15:38 Акции МТС восстанавливают котировки после утреннего обвала Banki.ru 2277
- 15:08 «Финам»: цена акций ВТБ интересна для инвестиций Banki.ru 3553
- 13:12 Официальный курс доллара повысился на 12 копеек, евро — на 16 Banki.ru 931
- 11:30 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,96 рубля Banki.ru 691
- 10:17 Рубль укрепляется на старте торгов Banki.ru 960
- 10:09 Фондовые торги в РФ открылись в минусе Banki.ru 632
- 08:11 Мировые цены на нефть завершили торги среды разнонаправленно Banki.ru 593
- 08:00 Курс доллара и евро на 7 марта Banki.ru 816
- 19:26 Курс доллара поднимался выше 66 рублей впервые с конца февраля Banki.ru 2195
- 18:55 Индексы РФ завершили торги в плюсе Banki.ru 1343
- 17:50 Минфин согласился заплатить премию инвесторам в ОФЗ Banki.ru 2521
- 17:14 Московская биржа может направить на выплату дивидендов за 2018 год 89% чистой прибыли по МСФО Banki.ru 1569 1
- 12:35 Официальный курс доллара повысился на 4 копейки, евро — снизился на 9 Banki.ru 1659
- 11:42 Генбанк предлагает вклад «Весенняя копилка» Banki.ru 1875
- 11:30 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,84 рубля Banki.ru 648
- 11:23 МЭР понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году ТАСС 1119
- 10:17 Рубль дешевеет на старте торгов Banki.ru 1290
- 10:10 Фондовые торги в РФ открылись в плюсе Banki.ru 985
- 09:41 Чистая прибыль Мосбиржи в 2018 году снизилась на 2,6% по МСФО Banki.ru 1061
- 09:39 Экономисты предложили способ заработать на твитах Трампа о нефти РБК 1208 1
- 08:47 Клиенты ПИФов вывели за четыре месяца почти 7 млрд рублей Коммерсант 4644
- 08:15 Мировые цены на нефть завершили торги вторника разнонаправленно Banki.ru 740
- 08:00 Курс доллара и евро на 6 марта Banki.ru 1078
- 19:18 Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно Banki.ru 1796
- 18:54 Индексы РФ завершили торги в «красной зоне» Banki.ru 1717
- 16:03 Минфин 6 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков Banki.ru 1387
- 14:05 Официальный курс доллара повысился менее чем на копейку, евро — снизился на 24 Banki.ru 1801
- 12:51 Альфа-Банк: дивидендная доходность акций Мосбиржи может составить выше 8% Banki.ru 2392
- 11:30 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,8 рубля Banki.ru 1023
- 10:20 Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов Banki.ru 1553
- 10:17 Фондовые торги в РФ открылись в минусе Banki.ru 938
- 08:14 Мировые цены на нефть завершили торги понедельника ростом Banki.ru 549
- 08:00 Курс доллара и евро на 5 марта Banki.ru 959
- 19:17 Рубль по итогам основной валютной сессии укрепился к доллару и евро Banki.ru 1674
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 1055
- 18:19 «Финам»: инвестиции в робототехнику могут принести свыше 15% годовых Banki.ru 4336 4
- 14:29 Аналитики: рост доли Китая в индексе MSCI может стать причиной оттока капитала из России Banki.ru 1370
- 13:30 Аналитики рассказали, как будут вести себя акции Mail.Ru в 2019 году Banki.ru 1202
- 12:22 Официальный курс доллара снизился на 2 копейки, евро — на 6 Banki.ru 1228 1
- 11:36 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,8 рубля Banki.ru 1008